Fostul judecător Dănileţ îi cere președintelui să intervină: Mergeţi şi prezidaţi şedinţa CSM. Susţineţi magistraţii corecţi

Fostul judecător Cristi Dănileţ a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă preşedintelui Nicuşor Dan în care îi explică ce are de făcut după dezvăluirile din justiţie: ”Convocaţi de urgenţă CSM.

Mergeţi şi prezidaţi şedinţa. Cereţi investigaţii disciplinare şi penale pentru problemele grave din justiţie”. Fostul magistrat expune şi el problemele din sistem.

”Domnule preşedinte Nicuşor Dan, iată ce aveţi de făcut:

- convocaţi de urgenţă CSM!

- mergeţi şi prezidaţi şedinţa!

- cereţi investigaţii disciplinare şi penale pentru problemele grave din justiţie”, a scris, miercuri, pe Facebook, fostul judecător Cristi Dănileţ.

Acesta vorbeşte despre problemele din justiţie, aşa cum afirmă că au tot fost ”expuse de magistraţi curajoşi începând cu anul 2017 şi culminând cu cei din reportajul Recorder”: ”dosare împărţite preferenţial la parchete şi la instanţe; ordine date procurorilor de a soluţiona cauze într-un anumit fel; delegări cu dedicaţie făcute de preşedinţii de curţi de apel pentru oamenii fideli; detaşări şi transferuri făcute cu dedicaţie de CSM pentru a scoate judecători din cauze importante; anchete disciplinare făcute abuziv de Inspecţia Judiciară cu privire la aspecte de viaţă privată; judecăţi disciplinare făcute de tabăra din CSM alcătuită din 8 judecători care au încălcat legea cu rea credinţă în cazul mai multor judecători; redeschiderea ilegală prin recurs în casaţie a mai multor dosare penale şi albirea infractorilor dovediţi în mod definitiv de instanţele de fond; reluarea în întregime a cercetării judecătoreşti în multiple dosare cu miză, ca urmare a schimbării judecătorilor din complet, deşi acest lucru nu este prevăzut în nicio normă legală, fiind o interpretare abuzivă a jurisprudenţei CEDO; lipsa dosarelor privind judecătorii şi procurorii corupţi; dosare prescrise în mod imputabil unor magistraţi: dosare nemotivate si amanari de pronunţare timp de ani de zile ”.

Dănileţ cere preşedintelui să arate magistraţilor corecţi că îi susţine şi este alături de ei.

”Domnule Preşedinte, amintiţi-le magistraţilor corecţi că sunteţi alături de ei, recunoaşteţi-le meritele şi eforturile depuse constant!În acelaşi timp, nu-i judecaţi pe cei fără curaj: sistemul conceput în ultimii ani e sufocant pentru un magistrat cinstit, nu mai are timpul şi energia pentru luptele interne. Însă fiţi aspru cu cei care au deraiat de la misiunea sistemului de justiţie şi l-au luat «pe persoană fizică»: justiţia fără dreptate e doar funcţionăreală, judecătorii cu minte, dar fără inimă, sunt doar birocraţi; iar cei care interpretează legea cu viclenie pentru a proteja infractorii sunt complici la ilegalităţi”, a mai transmis fostul judecător.

Potrivit acestuia, magistratura e nobilă şi magistraţii corecţi trebuie preţuiţi, însă cei puţini care au dezonorat-o trebuie înlăturaţi.

