Expert Forum, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: ”Campania s-a mutat, practic, în precampanie, fiecare face ce vrea”

Stiri Politice
05-11-2025 | 14:42
urna vot, votare
Shutterstock

Organizația Expert Forum (EFOR) solicită politicienilor care şi-au anunţat candidatura la alegerile locale parţiale şi partidelor care îi sprijină să transparentizeze finanţarea politică şi a campaniei electorale.  

autor
Cristian Matei

Specialiștii de la EFOR spun că legislaţia deficitară şi lipsa de transparenţă din partea competitorilor ”transformă precampania într-o zonă gri, iar alegătorul nu înţelege de unde provin banii şi pe ce se cheltuie”.

”Mai mult, există riscul ca această perioadă să fie mai bine finanţată decât campania în sine, ceea ce înseamnă că ne minţim singuri cu privire la transparenţa şi integritatea procesului electoral.”, se arată în comunicatul EFOR.

Expert Forum spune că, de când au crescut semnificativ subvențiile, finanțarea campaniilor electorale a devenit tot mai ”opacă”.

Mai mult, campania s-a mutat, practic, în precampanie, de când legea a interzis practic candidaţilor să folosească publicitatea electorală stradală în timpul campaniei propriu-zise. Măsura e nefastă, iraţională, contrară interesului public. Dacă pentru finanţarea campaniei există reguli care să asigure cât de cât transparenţa, în săptămânile dinaintea începerii perioadei de campanie fiecare face ce vrea, cu minime restricţii legale. E imposibil pentru cetăţean să înţeleagă de unde vin banii candidaţilor şi cât şi cum se cheltuie, în timp util ca să voteze informat", spune Septimius Pârvu, coordonator program electoral Expert Forum.

Citește și
partide
Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

Expert Forum oferă ca exemplu alegerile pentru Primăria Capitalei, unde numai costurile cu panourile electorale depăşesc suma maximă admisă.

"Ştim, de exemplu, că pentru alegerile din decembrie un candidat la primăria generală sau la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean poate strânge şi cheltui cel mult 810.000 de lei. Suma e relativ mică. Dar de câteva zile, Bucureştiul este plin deja de panouri gigantice şi maşini cu afişaj electronic. Partidele plătesc, cel mai probabil, în acelaşi timp şi pentru promovare în presă. E greu de crezut că aceste cheltuieli nu depăşesc cei 810.000 de lei. Dacă precampania costă mai mult decât campania, dar ne facem că ne uităm doar la rapoartele de venituri şi cheltuieli din luna propriu-zis "electorală", ne minţim singuri. Exact aşa a fost şi până acum. În 2024, partidele au cheltuit cele mai mari sume pentru presă şi propagandă, aproape 70 de milioane de lei în total, în lunile aprilie şi octombrie, fix înaintea începerii campaniilor electorale pentru locale şi prezidenţiale - iar noi ne prefacem că sumele acestea n-au influenţat alegătorul exact în sensul în care o face o campanie propriu-zisă", mai spune Septimius Pârvu.

El mai explică faptul că materialele de promovare ale unor candidaţi la alegerile din decembrie ascund sigla partidului cât de mult se poate, probabil pentru că aceste cheltuieli se fac din subvenţii, deci pentru "promovarea partidului".

"E o ipocrizie evidentă: ni se cere să credem că aceşti bani sunt "pentru promovarea partidului', cum cere legea, când de fapt sunt, evident, campanie electorală pentru candidatul partidului în cauză. Având în vedere lacunele din lege, dar şi dreptul fundamental al alegătorilor de a înţelege cum se finanţează politica, solicităm candidaţilor la alegerile din 2025: să fie mai transparenţi decât le-o cere o lege deficitară şi să explice publicului, din proprie iniţiativă şi în timp util, de unde le vin banii şi pe ce îi cheltuie, înainte de începerea campaniei electorale; să transparentizeze contractele plătite din subvenţii - bani publici, care credem că vor fi intens folosiţi în această perioadă. Secretomania bazată pe o lege defectuoasă şi pe invocarea confidenţialităţii comerciale, pentru bani publici, dăunează democraţiei; să împingă în propriul partid reforma legii, pentru a remedia aceste probleme şi pentru a creşte transparenţa procesului. Trebuie rezolvate odată aceste lipsuri înainte să intrăm într-un nou ciclu electoral", afirmă reprezentantul EFOR.

Alegeri locale parțiale în București și alte localități

Duminică, 2 noiembrie, a început perioada electorală pentru alegerile locale parţiale care se desfăşoară în Bucureşti, judeţul Buzău, dar şi în 12 localităţi din 10 judeţe, potrivit Agerpres.

Pe 7 decembrie, sunt organizate alegeri pentru primarul general al Capitalei şi pentru preşedintele CJ Buzău, dar şi pentru desemnarea unor primari în 12 localităţi, respectiv comuna Remetea (judeţul Bihor), comuna Mihai Eminescu (judeţul Botoşani), comuna Marga (judeţul Caraş-Severin), comunele Dobromir şi Lumina (judeţul Constanţa), oraşul Găeşti (judeţul Dâmboviţa), comuna Sopot (judeţul Dolj), comuna Valea Ciorii (judeţul Ialomiţa), comuna Vânători (judeţul Iaşi), comunele Poienile de sub Munte şi Şieu (judeţul Maramureş), comuna Cârţa (judeţul Sibiu).

Pentru funcţia de primar general al Capitalei şi-au anunţat candidatura Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independent, susținut de AUR), Liviu Negoiță (PUSL), Vlad Gheorghe (independent), George Burcea (POT).

AUR o susține, oficial, pe Anca Alexandrescu la PMB, fostă consilieră a greilor PSD, dintre care unii au ajuns după gratii

Sursa: Pro TV

Etichete: primaria capitalei, partide, finantare, alegeri locale,

Dată publicare: 05-11-2025 14:21

Articol recomandat de sport.ro
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Decizia luată de Dan Șucu: o nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa
Citește și...
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile
Stiri Politice
Calendarul oficial al alegerilor din Capitală de pe 7 decembrie. Până când se pot depune candidaturile

Candidaturile pentru Primăria Capitalei se pot depune începând cu 12 noiembrie, iar campania electorală va avea loc între 22 noiembrie și 6 decembrie.

Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent
Stiri actuale
Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

Expert Forum a transmis joi o scrisoare deschisă prin care solicită premierului şi liderilor PSD, PNL, USR şi UDMR să ia măsuri pentru a reconstrui încrederea în integritatea şi echitatea finanţării politice.

Sorin Ioniță dezvăluie cum ”merge morișca” prin care ”probabil se spală bani la greu” prin partide: ”ANAF se face că nu vede”
Stiri Politice
Sorin Ioniță dezvăluie cum ”merge morișca” prin care ”probabil se spală bani la greu” prin partide: ”ANAF se face că nu vede”

Sorin Ioniță, director executiv al think tank-ului Expert Forum, este de părere că, cel mai ”probabil”, unele persoane sau firme ”spală bani la greu” prin intermediul sistemului prin care statul român rambursează bani către partidele politice. 

Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024
Stiri Politice
Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum. 

Cât a costat campania pentru al doilea tur al prezidențialelor. Cheltuielile făcute de Nicușor Dan și de George Simion
Alegeri prezidentiale 2025
Cât a costat campania pentru al doilea tur al prezidențialelor. Cheltuielile făcute de Nicușor Dan și de George Simion

Expert Forum a prezentat situația veniturilor și cheltuielilor din cele două săptămâni de campanie pentru turul secund al alegerilor prezidențiale. 

Recomandări
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani
Stiri actuale
A murit Emeric Ienei. Fostul mare antrenor avea 88 de ani

Emeric Ienei, fostul mare antrenor și jucător, care a câștigăt Cupa Campionilor Europeni alături de Steaua, a încetat din viață la vârsta de 88 de ani.

Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!
Interviurile Stirileprotv.ro
Cele două orașe din România care l-au impresionat profund pe actorul John Malkovich. “E o nebunie, țara e așa de frumoasă!"

John Malkovich se declară cucerit de povestea filmului ”Cravata galbenă”, o biografie revelatoare a legendarului dirijor român Sergiu Celibidache. Relația dintre un tată exigent și un fiu rebel a rezonat cu experiența personală a marelui actor american.

Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului
Stiri actuale
Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte se va întâlni cu președintele, premierul și şefii Parlamentului

Mark Rutte, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, a ajuns la Bucureşti. În timpul vizitei de două zile el se va întâlni cu Nicuşor Dan, Ilie Bolojan și șefii celor două camere ale Parlamentului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Noiembrie 2025

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Noiembrie 2025

01:44:34

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
04 Noiembrie 2025

01:31:25

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28