Cine au fost marii finanțatori ai partidelor în cel mai scump an electoral. Au avut venituri de un miliard de lei în 2024

Un raport realizat de Expert forum, strict pe baza datelor din surse publice, arată că, în 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum.

Veniturile au fost de aproximativ 957 de milioane de lei - din care 353 milioane au ajuns la PSD, iar cheltuielile au fost de 1,109 miliarde de lei.

Expert Forum

Cea mai mare parte din donaţiile mari provin de la persoane fizice, organizaţia identificând aproximativ 200 de nume ale principalilor finanţatori.

De asemenea, organizaţia avertizează cu privire la unele suspiciuni în finanţarea partidelor, inclusiv firme care s-au împrumutat pentru a da bani partidelor.

Expert Forum a analizat finanţarea partidelor politice în 2024.

„Nu a fost o analiză uşoară, mai ales că a fost cel mai bogat an din istoria partidelor politice. (...) Am analizat peste 200 de nume ale finanţatorilor principalelor partide politice, publicate în Monitorul Oficial, pentru a înţelege mai bine de unde provin banii care au ajuns masiv în campaniile de anul trecut. Nu este o analiză exhaustivă, ci include doar partidele care au raportat cele mai mari valori – PSD, PNL, USR, AUR şi PUSL”, arată organizaţia.

Potrivit acesteia, marii finanţatori sunt cei care au dat cei mai mulţi bani şi ale căror nume au fost publicate în Monitorul Oficial.

Organizaţia a explicat, de asemenea, că nu a avut acces la date personale, precum CNP, care ar ajuta mai clar la identificarea unei persoane.

„Ne-am bazat pe date circumstanţiale, care generează o marjă de eroare. Am comparat aceste date cu informaţiile disponibile public care privesc persoane cu acelaşi nume, acolo unde acest lucru a fost posibil, în încercarea de a construi un profil probabil al donatorului”, mai arată Expert Forum.

Situaţia veniturilor partidelor politice în 2024

„În 2024, veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum, mai ales în contextul în care au avut loc patru runde de alegeri. Aşadar, partidele s-au mobilizat să obţină cât mai mulţi bani de la donatori şi prin cotizaţii”, a transmis Expert Forum.

Datele colectate de EFOR arată că partidele politice ale căror declaraţii fiscale sunt publicate pe pagina web a Ministerului Finanţelor arată că veniturile au fost de aproximativ 957 de milioane de lei (din care 353 mil reprezintă PSD), iar cheltuielile de 1,109 miliarde de lei – unele partide au cheltuit pentru campanie, dar rambursările s-au făcut în 2025, ceea ce explică discrepanţa.

„Din acest total, 382 de milioane lei reprezintă subvenţii. Analiza nu include PNL, care nu publicase datele până în acest moment, contrar legii. Am putut identifica date pentru 82 de partide politice; chiar dacă unele partide nu au fost incluse în listă, cu siguranţă nu afectează totalul, întrucât toate partidele mari sunt incluse”, explică organizaţia.

Astfel, per total, PSD a strâns 22 de milioane, iar PNL 14 milioane, a mai precizat organizația.

La donaţii cel mai bine au stat USR şi PNL. La împrumuturi, cel mai bine a stat PSD.

„De asemenea, observăm că a revenit în forţă un fenomen estompat de mulţi ani, şi anume împrumuturi şi donaţii obţinute de la persoane juridice. PSD, de exemplu, a obţinut 3,2 milioane din donaţii mari de la firme, în contextul în care obţinuse 1,1 milioane în 2014 şi 5 milioane în 2008. De asemenea, a obţinut împrumuturi de 37 de milioane de lei. Şi PNL a avut o traiectorie similară, iar anul trecut a primit 2,6 milioane de lei. USR nu a avut venituri de la persoane juridice. PNL a declarat puţine fonduri din împrumuturi – un singur împrumut de la o persoană juridică (500.000 lei), 450.000 lei de la o persoană fizică şi 531.562 lei. Această statistică este poate determinată şi de situaţia financiară precară în care s-a aflat partidul, mai ales în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, provin majoritar din zona Constanţa”, se arată în Raportul Expert Forum.

Persoane fizice

Cea mai mare parte din donaţiile mari provin de la persoane fizice, în contextul în care PNL a declarat 130 de milioane de lei, care includ şi contribuţiile candidaţilor care sunt aleşi ai partidului pentru campanie.

PSD a declarat în schimb 47 de milioane de lei împrumuturi de la persoane fizice, USR a declarat 9 milioane, iar AUR 5 milioane. PNL a declarat 3,6 milioane de lei cotizaţii peste 10 SMB şi PSD 1,3 milioane.

La PSD majoritatea banilor au ajuns la sediul central. La PNL, după sediul central, cei mai mulţi bani au intrat în conturile filialelor Argeş, Galaţi, Maramureş şi Botoşani (între 4 şi 4,6 milioane de lei).

La USR 5,5 milioane au ajuns la sediul central, iar 1,2 milioane la Iaşi. La AUR toţi banii au mers la sediul central. La REPER, 2,3 milioane lei din 2,5 milioane de lei au ajuns la sediul central.

Persoane juridice – împrumuturi şi donaţii

La PSD aproape trei sferturi din bani au fost declaraţi înainte de alegerile prezidenţiale, în octombrie şi noiembrie. La AUR toţi banii au fost declaraţi pe 29 şi 30 octombrie. La PNL 1,4 milioane au fost declarate înainte de alegerile europarlamentare/locale.

La PSD, 37 din 40 de milioane de lei au fost declarate la sediul central, iar 2,5 milioane de lei la Prahova. La PNL, jumătate din bani (1,3 milioane de lei) provin de la Constanţa, 248 mii de lei de la Braşov şi 175 mii lei de la Botoşani. La AUR banii au mers către sediul central.

Marii finanţatori ai partidelor politice – principalele concluzii

„Partidele s-au folosit mult mai mult de finanţări private decât de subvenţii, cum au făcut în anii trecuţi. Scopul este de a obţine rambursări din bani publici în timp ce folosesc şi banii din subvenţii. Efectul este încărcarea bugetului de stat şi folosirea subvenţiilor în mod netransparent pentru campanii”, a transmis organizaţia.

Aceasta precizează că a identificat relativ puţine cazuri de finanţatori care nu ar putea justifica o donaţie sau împrumuturi conform declaraţiei de avere.

„Am identificat puţine cazuri în care un finanţator a transferat bani către două sau mai multe partide. În doar câteva cazuri am identificat persoane sau firme afiliate la un partid care au donat la altul. Aceste date trebuie puse şi în context, pentru astfel de donaţii s-au făcut inclusiv la câţiva ani distanţă. Un astfel de caz este FCSB SA, controlat de George Becali, care a direcţionat şi la AUR şi la PSD. Un deputat PSD a finanţat în 2024 şi PSD şi PNL. Recent, am identificat un caz în care liderul social democraţilor din Consiliul Judeţean Iaşi a finanţat printr-o firmă liberalii. Finanţarea mai multor partide în acelaşi timp este un mod bun de a cumpăra influenţă sau a de a paria pe mai multe partide în cazul în care unul nu iese câştigător”, se mai arată în raport.

Organizaţia precizează, de asemenea, că a identificat finanţatori în câteva cazuri, care pare că au împrumutat bani de la alte persoane pentru a îi da partidului.

„La persoane juridice am identificat mai multe firme care sunt înfiinţate foarte recent, cum ar fi martie sau aprilie 2024 şi care împrumută partidul după o lună cu o sumă pe care evident nu au cum să o obţină din activitatea economică. Majoritatea sunt legate de PSD. Aşadar, probabil aceste fonduri provin de la asociaţi care transferă bani către partid. De notat că o persoană juridică poate împrumuta partidul cu o sumă mai mare, dar poate fi şi o formă de a evita o donaţie sau împrumut transparent prin crearea unor societăţi paravan. Oricum, o astfel de practică nu este neapărat una transparentă şi poate ridica semne de întrebare cu privire la sursa banilor şi motivul donaţiei”, se mai arată în raport.

Expert Forum a identificat firme cu venituri foarte mici sau active aproape inexistente care au împrumutat sau au donat la partid, identificând 2 tipologii:

1) pare că firmele au primit un împrumut (au datorie în situaţia fiscală din 2024),

2) datele din situaţia financiară nu explică nicicum cum putea direcţiona firma respectivă 1,6 milioane sau mai puţin.

„Menţionăm că nu avem acces la toate informaţiile financiare ale unei firme sau la alte date care ar putea face lumină în această situaţie, astfel că aceste concluzii se bazează doar pe datele publice, de la Ministerul de Finanţe. Oricum, astfel de practici ridică semne de întrebare. Ne întrebăm de ce ar dona sau împrumuta mulţi bani o firmă care de-abia supravieţuieşte dacă nu aşteaptă ceva în schimb”, afirmă reprezentanţii organizaţiei.

La persoane juridice s-au identificat mai multe reţele de finanţatori care au donat prin mai multe firme, dar şi privat.

Jean Sasu (co-proprietar NUBA, asociat la mai multe firme) a împrumutat PSD ca persoană fizică şi prin firme cu 3,7 milioane, la care se adaugă un împrumut al unei firme deţinute de soţia sa, Ana Maria Sasu, de 1,6 milioane de lei.

Unele din firmele prin care a finanţat partidul sunt înfiinţate cu puţin timp înainte de data împrumutului şi au venituri limitate, cu siguranţă mai mici decât împrumuturile.

În plus, TRADE SPHERE BROKERS deţinută de Laura Niculae, care se ocupă de organizarea de evenimente la NUBA, a finanţat PSD cu 1,6 milioane de lei.

Alexandru şi Ana Maria Besciu au împrumutat PSD prin BAV IT BUSINESS CONSULTING, respectiv Youth Essentials (pe care le deţin separat), cu 3,2 milioane de lei. Numele acestora sunt menţionate în legătură cu familia Sasu.

Un alt caz este cel familiei Moise (Elena Moise/Sebastian Moise/Ionela Dicu), care au împrumutat PSD atât personal, cât şi prin firme. Fondurile au mers către PSD.

Tot la PSD a împrumutat bani Vali Porojan (650.000 lei), administratoarea Fabricii de Zahăr Luduş, care fusese acţionară până în 2020 la firma TRANSILVANIA JUU TAKU GROUP – S.R.L., care a a împrumutat la rânduş său partidul cu 1.6 milioane de lei.

Mai multe firme deţinute de Mihai Tufan sau Emilia şi Mihai Anastasescu, oameni de afaceri care conduc firme cu venituri semnificative au donat către PSD.

Mai multe persoane din conducerea Rotary Construcţii, o firmă importantă de construcţii, au împrumutat partidul cu câte 600.000 de lei.

Mai multe persoane din Constanţa, din jurul Grupului Polaris au donat către PSD.

Au împrumutat PSD persoane care au legături economice cu Mihai Cristian Ciolacu, care este conform presei nepotul fostului premier Marcel Ciolacu.

În cazul PNL au existat diverse împrumuturi între membri de partid, unul dintre cei mai activi finanţatori fiind Cristian Buşoi sau Rareş Bogdan.

În cazul PUSL majoritatea finanţatori sunt conectaţi cu Dan Voiculescu, familia acestuia sau firme din portofoliul său.

„Deşi este legal, ne întrebăm totuşi de ce firmele sau oamenii de afaceri – mulţi care nu sunt cel mai probabil membri de partid – au fost atât de generoşi cu partidul într-un an electoral. Mai ales în contextul în care donaţiile de la persoane fizice rămăseseră mai degrabă o excepţie în anii trecuţi. Notăm că unele dintre aceste firme sau alte societăţi deţinute de persoane care apar în această listă primesc la rândul lor bani de la partide, în timpul campaniei sau din subvenţii. Aşadar, poate fi vorba şi de un sistem în care banii se învârt între diverse entităţi. AEP nu a realizat un control anual al partidelor politice, cum ar fi trebuit să facă potrivit legii. Astfel, mare parte dintre aceşti bani nu au fost verificaţi, dar au fost rambursaţi de la stat”, se arată în raport.

