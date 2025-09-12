Sorin Ioniță dezvăluie cum ”merge morișca” prin care ”probabil se spală bani la greu” prin partide: ”ANAF se face că nu vede”

Sorin Ioniță, director executiv al think tank-ului Expert Forum, este de părere că, cel mai ”probabil”, unele persoane sau firme ”spală bani la greu” prin intermediul sistemului prin care statul român rambursează bani către partidele politice. 

Cristian Matei

Este vorba despre anul electoral 2024, despre care un raport realizat de Expert Forum arată că veniturile partidelor au fost cele mai mari de până acum: un miliard de lei.

Sorin Ioniță atrage atenția asupra faptului că cei care împrumută partidul, oameni sau firme, nu sunt niciodată verificaţi de unde au banii, ”dar apoi îi primesc înapoi de la buget, prin intermediul partidului, curaţi şi uscaţi”.

”Sub oblăduirea lui Marcel-mă-doaren-pix-dădeficit, anul 2024 a fost cel mai bănos pentru partide: statul a plătit rambursări pentru campanii și subvenții anuale de peste 1.000.000.000 lei 
Dar asta nu-i tot. Probabil se şi spală bani la greu prin intermediul acestor rambursări de la stat. Morişca merge aşa: cei care împrumută partidul, oameni sau firme, nu sunt niciodată verificaţi de unde au banii, dar apoi îi primesc înapoi de la buget, prin intermediul partidului, curaţi şi uscaţi. ANAF se face că nu vede. Iar AEP ne spune că “nu are protocol pe schimb de date cu ANAF”, nici bani să se aboneze la o bază de date privată cu firmele. Că dacă n-ai voie să ai, atunci nici nu ai.”, spune reprezentantul Expert Forum.

El dă și un exemplu de caz suspect: 

Şi mai flagrant: firma unui băiat deosebit de bazat, cu cârciumi în Herăstrău şi pe litoral, se înfiinţează în martie 2024, nu câştigă mai nimic dar împrumută PSD cu 1.6 mil lei două luni mai târziu. Cifra de afaceri pe tot anul a fost sub un milion.

Cum se poate? Tehnic e posibil, fireşte, prin împrumut de la patron sau între firme. Dar întrebarea e, de ce-ai plimba banii între firme înainte să-i donezi sau să împrumuţi partidul? 

În orice ţară normală cu Fisc informatizat asta aprinde automat un bec roşu mare cât tupeul lui Marcel, ca indicator de risc de money laundering. Doar la noi ANAF nu vede, că e ocupat cu popriri bancare pentru datorii de 50 de lei. Aşa cum nu vede nici Mercedesurile alea de 150.000 euro luate pe butic sătesc, atunci când beneficiarul real e membru în Securistan.

Iar toate astea se întâmplă în mijlocul unei uriaşe campanii a guvernului, nu-i aşa, de a scoate la lumină marii evazionişti şi a-i taxa.”, mai spune Sorin Ioniță.

Raportul complet privind marii finanțatori ai partidelor politice în 2024, realizat de Expert Forum, poate fi citit aici.

