Europarlamentarul apreciază că în România este nevoie de o resetare generală. ”Trebuie ras tot”, crede Ştefănuţă, apreciind că Parlamentul trebuie ”schimbat radical, din temelii”.

”La o săptămână după ce Ungaria ne-a demonstrat că se poate, România intră într-o criză politică ce nu va rezolva nimic. În acest moment politica nu mai reprezintă pe oameni. Se reprezintă strict pe ei, pe şefii de partid. Ei vorbesc de procente, nu de oameni. Procente pe care le-au luat cu japca, protejaţi de praguri electorale, de control de stat şi de milioane de euro de la noi. Legitimitate cu sila”, a scris, duminică, pe Facebook, vicepreşedintele Parlamentului European, independentul Nicu Ştefănuţă.

El crede că ”România trebuie schimbată nu doar pe alocuri, ci trebuie ras tot”.

”Ce ne trebuie? Un moment Ungaria, în care sursa puterii, Parlamentul, este schimbat radical, din temelii.

România va intra într-o nouă criză politică, generată de PSD

În care nu mai există scuze că «nu se poate» şi că «nu pot»”, afirmă Ştefănuţă.

România se pregăteşte pentru o criză politică, PSD urmând să decidă dacă retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Deşi votul are loc doar luni, declaraţiile liderilor PSD din ultimele săptămâni arată clar că ziua de luni, 20 aprilie, se va termina cu o decizie care va duce la şi mai mult instabilitate.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona, iar preşedintele Nicuşor Dan a încercat să medieze situaţia.