Dominic Fritz va susţine examenul pentru cetăţenia română: „Sper să pot răspunde măcar la unele întrebări”

Stiri Politice
12-11-2025 | 07:16
Dominic Fritz
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că în această săptămână are examen pentru obţinerea cetăţeniei române.

autor
Ioana Andreescu

El nu a dorit să precizeze în ce zi va avea loc examenul, menţionând că nu i-a dezvăluit data respectivă nici măcar mamei sale.

„Nu ştie nici mama în ce zi. Nu vă spun, ca să nu mă sune toată lumea. Nu am emoţii, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puţină presiune. Nu e un examen scris, e un interviu real, cu întrebări. Există o listă de 400 de întrebări, se găseşte şi pe internet. Foarte puţini oameni au ştiut de aceste întrebări şi sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele”, a declarat Dominic Fritz, într-o emisiune la Digi24.

Examenul include întrebări din mai multe domenii

Primarul Timişoarei a menţionat că examenul include întrebări din mai multe domenii şi a apreciat că este corect ca persoanele care vor să devină cetăţeni români să dovedească faptul că iubesc această ţară.

„Sunt şi de istorie: cine a fost Decebal, cine a fost Burebista. Sunt şi de geografie: numiţi un râu în Muntenia. Care este vârful cel mai înalt în România? Personalităţi, cultură, Constituţie. Eu cred că la capitolul Constituţie o să fiu cel mai bun. (...) Cred că este un test fair. Nu mă plâng. Unii au înţeles că eu mă plâng de întrebări. Cred că e corect ca cei care vor să devină români să dovedească că iubesc această ţară, că înţeleg această ţară. Mi-aş dori, poate, să avem o discuţie mai largă în societate despre cum putem mai mulţi dintre noi – şi români naturalizaţi, şi români născuţi – să înţelegem mai bine istoria şi cultura acestei ţări”, a spus preşedintele USR.

Citește și
Dominic Fritz
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

Sursa: Agerpres

Etichete: roman, examen, dominic fritz, cetățenie,

Dată publicare: 12-11-2025 07:16

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează
Stiri Politice
Programul electoral al lui Cătălin Drulă, deputat de Timiș care se vrea primarul Capitalei. Nicușor Dan îl încurajează

Cătălin Drulă și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei. Susținut de USR, actualul deputat de Timiș a fost flancat la evenimentul de lansare de liderul partidului, Dominic Fritz, dar și de președintele României, Nicușor Dan.

Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”
Stiri Politice
Președintele USR, după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților: ”Nu renunțăm”, facem referendum sau ”o refacem”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis, luni, după ce CCR a respins proiectul privind reforma pensiilor magistraţilor, că, dacă legea a fost respinsă ”pe procedură”, actul legislativ va fi refăcut.

Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european
Stiri Politice
Fritz: Mâine, Preşedinta Maia Sandu are nevoie de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european

Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, declară că preşedinta Maia Sandu are nevoie, la alegerile parlamentare de duminică, de fiecare vot pentru a ţine Moldova pe drumul european.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră
Stiri actuale
51 de cazuri de femicid în România de la începutul anului 2025. Statistici alarmante: 14 femei sunt agresate în fiecare oră

Crima din Teleorman, care a șocat o țară întreagă, a reaprins furia celor care cer statului să intervină mai ferm în protejarea victimelor violenței domestice.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28