Ei au fost sfătuiţi să contacteze consulatele României din acele ţări pentru a fi ajutaţi în situaţiile în care le expiră vizele şi pentru a nu plăti amenzi, deoarece au rămas blocaţi în acele zone fără voia lor.

”Dincolo de Orientul Mijlociu în acest moment avem mai multe sesizări ale cetăţenilor români din mai multe ţări din lume, cetăţeni români care au zborurile anulate, dat fiind perturbarea programului internaţional de zbor, în special în Indonezia, Cambogia şi Thailanda. Şi în aceste ţări rugăm cetăţenii să contacteze consulatele sau să se înscrie pe e-consulat.ro pentru că facilităm în relaţie cu autorităţile din ţările respective situaţiile în care numărul de zile de şedere, vizele de turism, accesul pe teritoriu are o durată care depăşeşte durata anterior planificată”, a afirmat Oana Ţoiu.

Ea a menţionat că se aşteaptă să găsească înţelegere la autorităţile din ţările respective.

”Nu ne aşteptăm ca discuţia noastră cu autorităţile acestor ţări să nu ducă la un rezultat bun. Din contră, ne aşteptăm ca în discuţia cu autorităţile acestor ţări să nu ajungem la situaţia în care cetăţenii români care fără vina lor au rămas blocaţi în aceste spaţii să aibă de plătit amenzi sau să fie un impediment faptul că le expiră în unele cazuri vizele”, a explicat ministrul de Externe.

În acest context tensionat, marcat de operațiunea militară din Iran și de perturbări majore ale traficului aerian, MAE a publicat o listă de contacte ale ambasadelor din mai multe țări, pentru ca românii din acele zone să poată primi sprijin consular rapid și eficient.