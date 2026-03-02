"Cetăţenii români sunt îngrijoraţi în aceste zile şi cu privire la situaţia internaţională şi la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În acelaşi timp, Guvernul României face eforturi susţinute pentru a gestiona această situaţie dificilă, asigurându-se că românii sunt protejaţi, iar economia ţării face faţă acestor şocuri externe. Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniştrii şi o serie de miniştri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluţii de repatriere, în siguranţă, a cetăţenilor noştri aflaţi în zonele de conflict, PSD să se reunească în şedinţă pentru a pune la îndoială Guvernul actual şi pentru a lua în discuţie posibila rupere a coaliţiei", a transmis PNL, într-un comunicat postat pe Facebook.

Conform liberalilor, partidele de guvernare trebuie să înţeleagă preocupările oamenilor şi să îşi ajusteze priorităţile pentru a le răspunde în mod corespunzător.

"Cerem PSD să renunţe la poziţionările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării şi a coaliţiei. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine şi tensiune internaţională. Clasa politică şi, mai ales, partidele de guvernare trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate şi solidaritate faţă de interesele majore ale României. Partidele coaliţiei trebuie să înţeleagă preocupările oamenilor şi să îşi ajusteze priorităţile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări", a mai transmis PNL.

Potrivit liberalilor, este momentul unei abordări "realiste" în coaliţie, axată pe colaborare şi consens, care să depăşească diferenţele punctuale de viziune şi să transmită românilor un mesaj unitar de "seriozitate" şi "încredere".

"România are nevoie urgentă de un buget onest, solid şi previzibil, cu surse de finanţare reale, adaptat la noile provocări internaţionale", se mai menţionează în comunicatul PNL.

Biroul Permanent Naţional al PSD a votat, luni, în unanimitate, pentru extinderea mandatului privind consultarea internă referitoare la analiza prezenţei social-democraţilor la guvernare.