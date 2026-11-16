Accidentul a avut loc pe 15 noiembrie, în jurul prânzului, în domeniul schiabil din apropierea localității Neustift im Stubaital. Fata cobora pe pârtia albastră numărul șapte, numită Daunferner, când s-a ciocnit cu un schior a cărui identitate nu este cunoscută, potrivit tn.cz.

Impactul s-a produs în treimea inferioară a pârtiei, în apropierea marginii din dreapta. În urma coliziunii, adolescenta a căzut și a rămas întinsă pe zăpadă, suferind răni grave, potrivit poliției din Tirol.

Celălalt schior nu a căzut în urma impactului și și-a continuat deplasarea fără să oprească, îndreptându-se spre stația superioară a instalației de transport pe cablu Gamsgarten.

Primele îngrijiri i-au fost acordate fetei de rudele sale și de alți schiori care au intervenit la fața locului, relatează publicația austriacă Heute. Aceștia au alertat echipele de salvare, iar adolescenta a fost transportată cu elicopterul Alpin 2 la Spitalul Universitar din Innsbruck.

Potrivit postului ORF Tirol, poliția a făcut apel la martorii accidentului, dar și la schiorul implicat, să se prezinte la secția din Neustift im Stubaital.