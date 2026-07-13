DOCUMENT. Motivarea deciziei prin care judecătorii au suspendat provizoriu hotărârile Congresului PNL din 21 iunie

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La finalul lunii iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. De asemenea, Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general.
Posturi de vicepreședinți au primit inclusiv cei care s-au înscris recent în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.
Cei 18 liberali care au deschis acțiunile în justiție au cerut convocarea Biroului Politic Național, dizolvat la Congresul din 21 iunie, și intrarea la guvernare. Până la sentința finală, cei din tabăra anti-Bolojan s-au întors pe funcțiile pe care le ocupau.
Principalele concluzii ale judecătorilor Tribunalului București:
Judecătorii: Efectele congresului PNL ”izvorăsc din acte adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare de competență și de procedură”
- ”Din succesiunea evenimentelor relatate anterior, au învederat că întreaga procedură a fost comprimată, prin voința pârâților, într-un interval de 48 de ore, astfel: Consiliul National Extraordinar s-a întrunit vineri, 19 iunie 2026; Lista delegaților urma a fi comunicată sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 12:00; Moțiunile au fost depuse până sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 17:00; Congresul Extraordinar s-a desfășurat duminică, 21 iunie 2026. În acest interval au fost aleși delegații, modificat Statutul partidului și reconfigurată conducerea. Departe de a fi epuizat cauza, acest calendar comprimat a generat o stare de fapt care se perpetuează: efectele astfel produse - o nouă conducere și un nou Statut - continuă să se desfășoare zi de zi, în lipsa oricărui control, deși izvorăsc din acte adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare de competență și de procedură.
- Faptul că, în acest interval au fost aleși delegații la ####, a fost modificat Statutul PNL și a fost aleasă o nouă conducere nu conduce la concluzia că efectele acestor acte s-au epuizat, ci, dimpotrivă, evidențiază că acestea continuă să producă efecte juridice și să consolideze o stare de fapt întemeiată pe hotărâri adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare privind competența și procedura de adoptare”.