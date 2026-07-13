DOCUMENT. Motivarea deciziei prin care judecătorii au suspendat provizoriu hotărârile Congresului PNL din 21 iunie

Stiri Politice
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Congres pnl 5
Inquam Photos / Octav Ganea

Tribunalul București a publicat, luni, motivarea prin care judecătorii au suspendat provizoriu hotărârile și efectele Congresului extraordinar al Partidului Național Liberal, care a avut loc în 21 iunie.

autor
Cristian Matei

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La finalul lunii iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. De asemenea, Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general.

Posturi de vicepreședinți au primit inclusiv cei care s-au înscris recent în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

Cei 18 liberali care au deschis acțiunile în justiție au cerut convocarea Biroului Politic Național, dizolvat la Congresul din 21 iunie, și intrarea la guvernare. Până la sentința finală, cei din tabăra anti-Bolojan s-au întors pe funcțiile pe care le ocupau.

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Principalele concluzii ale judecătorilor Tribunalului București:

Judecătorii: Efectele congresului PNL ”izvorăsc din acte adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare de competență și de procedură”

  • ”Din succesiunea evenimentelor relatate anterior, au învederat că întreaga procedură a fost comprimată, prin voința pârâților, într-un interval de 48 de ore, astfel: Consiliul National Extraordinar s-a întrunit vineri, 19 iunie 2026; Lista delegaților urma a fi comunicată sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 12:00; Moțiunile au fost depuse până sâmbătă, 20 iunie 2026, ora 17:00; Congresul Extraordinar s-a desfășurat duminică, 21 iunie 2026. În acest interval au fost aleși delegații, modificat Statutul partidului și reconfigurată conducerea. Departe de a fi epuizat cauza, acest calendar comprimat a generat o stare de fapt care se perpetuează: efectele astfel produse - o nouă conducere și un nou Statut - continuă să se desfășoare zi de zi, în lipsa oricărui control, deși izvorăsc din acte adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare de competență și de procedură.
  • Faptul că, în acest interval au fost aleși delegații la ####, a fost modificat Statutul PNL și a fost aleasă o nouă conducere nu conduce la concluzia că efectele acestor acte s-au epuizat, ci, dimpotrivă, evidențiază că acestea continuă să producă efecte juridice și să consolideze o stare de fapt întemeiată pe hotărâri adoptate cu încălcarea vădită a normelor statutare privind competența și procedura de adoptare”.
Motivarea deciziei Tribunalului București privind congresul PNL din 21 iunie

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul Bucureşti a dispus suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Astfel, judecătorii Tribunalului București au admis cererea unor disidenți liberali care contestau validitatea deciziilor adoptate în cadrul Congresului, dar au respins acțiunea împotriva președintelui Ilie Bolojan și a secretarului general Dan-Ștefan Motreanu, pe motiv că aceștia nu au calitate procesuală pasivă, decizia vizând strict entitatea politică, se arată în minuta deciziei publicată de Tribunalul București.

Soluția instanței, pronunțată joi, 8 iulie, suspendă provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, precum și alegerea organelor de conducere pe baza moțiunii „Modernizare cu rădăcini”. Practic, pentru o perioadă nedeterminată, statutul liderilor aleși la congres și al structurilor de conducere aprobate este suspendat.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii arată că ”instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”.

Război juridic în PNL. Ce urmează după ce Tribunalul a suspendat hotărârile luate la Congres. Decizia este executorie

Sursa: StirilePROTV

Etichete: PNL, motivare, tribunalul bucuresti, liberali, congres,

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