DOCUMENT. Motivarea deciziei prin care judecătorii au suspendat provizoriu hotărârile Congresului PNL din 21 iunie

Cei 18 liberali care au deschis acțiunile în justiție au cerut convocarea Biroului Politic Național, dizolvat la Congresul din 21 iunie, și intrarea la guvernare. Până la sentința finală, cei din tabăra anti-Bolojan s-au întors pe funcțiile pe care le ocupau.

Posturi de vicepreședinți au primit inclusiv cei care s-au înscris recent în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru.

La finalul lunii iunie, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL . De asemenea, Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general.

Ce a decis Tribunalul București

Tribunalul Bucureşti a dispus suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor adoptate de Partidul Naţional Liberal la Congresul Extraordinar din 21 iunie, inclusiv a noii conduceri şi a modificărilor statutare.

Astfel, judecătorii Tribunalului București au admis cererea unor disidenți liberali care contestau validitatea deciziilor adoptate în cadrul Congresului, dar au respins acțiunea împotriva președintelui Ilie Bolojan și a secretarului general Dan-Ștefan Motreanu, pe motiv că aceștia nu au calitate procesuală pasivă, decizia vizând strict entitatea politică, se arată în minuta deciziei publicată de Tribunalul București.

Soluția instanței, pronunțată joi, 8 iulie, suspendă provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, toate hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie, precum și alegerea organelor de conducere pe baza moțiunii „Modernizare cu rădăcini”. Practic, pentru o perioadă nedeterminată, statutul liderilor aleși la congres și al structurilor de conducere aprobate este suspendat.

Partidul Naţional Liberal a anunţat că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii arată că ”instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei”.