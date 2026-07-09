Până la sentința finală, cei din tabăra anti-Bolojan se întorc pe funcțiile pe care le ocupau și cer o ședință internă, la capătul căreia partidul să intre la guvernare alături de PSD.

La finalul lunii trecute, Ilie Bolojan a fost reales în fruntea PNL. Dan Motreanu a intrat în noua echipă ca prim-vicepreședinte, iar Robert Sighiartău a fost ales secretar general. Posturi de vicepreședinți au primit inclusiv cei care s-au înscris recent în partid, Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru. Doar că mutările au fost anulate, cel puțin deocamdată.

Liderii PNL discută într-o ședință informală pașii următori. Decizia va fi contestată de conducerea partidului la Curtea de Apel, iar președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a anunțat pe Facebook că „nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze”.

Este al treilea proces pe care tabăra care îl contestă pe Ilie Bolojan îl câștigă împotriva propriului partid. Cei 18 care au deschis acțiunile în justiție cer convocarea Biroului Politic Național, dizolvat la Congres, și intrarea la guvernare.

Alina Gorghiu, deputat PNL: „Eu aștept să fie convocate forurile statutare, conform acestei hotărâri de instanță. Să ne întoarcem la dialog, la normalitate statutară. Nimeni n-a mers în instanță să învingă pe altcineva, ci să reașezăm lucrurile pe temelia asta firească”.

De altfel, contestatarii lui Ilie Bolojan vor să lanseze în vară Platforma Liberal Conservatoare, care să funcționeze în interiorul PNL și la care speră că se vor alătura și primarii liberali nemulțumiți. Chiar dacă se revine la vechiul statut, conducerea PNL anunță că rezoluția anti-PSD rămâne valabilă.

Ionel Bogdan, purtătorul de cuvânt al PNL: „Deciziile privind faptul că Partidul Național Liberal nu va face o coaliție cu Partidul Social Democrat și că nu va face parte dintr-un guvern din care face parte Partidul Social Democrat au fost luate și înainte de Congres, pe statutul vechi”.

Până la sentința finală de la Curtea de Apel, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu revin pe posturile de prim-vicepreședinți PNL, iar Hubert Thuma și Alina Gorghiu se întorc în fruntea filialelor liberale din Ilfov, respectiv Argeș.