Daniel Fenechiu declară după decizia Tribunalului Bucureşti că PNL "poate merge mai departe”.

”Oricum, există majoritatea necesară în forul decizional care este Biroul Politic Naţional şi cu siguranţă într-un viitor apropiat se va organiza un alt Consiliu Naţional şi un alt Congres, se va adopta un alt Statut, care să fie probabil cu aceleaşi prevederi ca acestea, dar care să nu mai poată fi aşa de uşor vulnerabilizat prin cereri în instanţă, nu ne îndoim că oricum vor exista, dar va fi a doua oară şi nu vom avea nici o presiune şi practic, lucrurile vor merge mai departe", a precizat Fenechiu.

Decizia instanței nu schimbă planurile PNL

Senatorul liberal estimează că un nou Congres al PNL ar putea fi organizat până la toamnă: "Estimarea mea este că undeva în cursul lunii august sau în cursul lunii septembrie. Este estimarea mea, dar s-ar putea să fie, dacă lucrurile revendică o urgenţă, se poate organiza şi mai repede", a subliniat el.

Întrebat dacă un nou Congres al PNL va fi organizat înainte sau după decizia definitivă a instanţei, Daniel Fenechiu a precizat: "Dosarele au fond şi cale de atac. Un fond şi o cale de atac în România în momentul de faţă pot să dureze undeva între opt-zece luni şi se poate întinde la un an şi jumătate, doi, chiar mai mult. Eu cred că soluţia pragmatică va fi aceea să luăm decizii în forul nostru statutar şi partea de justiţie să meargă mai departe, să încercăm în justiţie să arătăm că cei care contestă hotărârile nu au un temei legal şi că instanţele care au pronunţat hotărârile de suspendare au aplicat, în opinia noastră, greşit legea".

Liberalii s-au reunit, joi, într-o şedinţă informală după decizia Tribunalului Bucureşti referitoare la hotărârile luate la Congresul extraordinar şi anunţă că opinia generală a fost că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii. În perioada următoare, anunţă liberalii, „vor fi analizate soluţiile pentru menţinerea direcţiei PNL pe linia votului covârşitor al membrilor partidului”.

"Ca efect al suspendării de către Tribunalul Bucureşti a deciziilor Congresului din iunie 2026, PNL va funcţiona în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Naţional Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul şi litera legii", au transmis liberalii după şedinţă.

Ca efect al suspendării provizorii a deciziilor Congresului din 21 iunie, PNL va funcționa în continuare conform statutului adoptat în iulie 2025. „Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se precizează în comunicatul partidului.

Din fosta conducere a partidului, repusă în funcție de instanță, au făcut parte Cătălin Predoiu, Adrian Veştea și Nicoleta Pauliuc. Predoiu însă a ales să demisioneze din conducerea PNL înainte de Congresul din iunie.

Politicienii din vechea conducere a PNL, înaintea congresului suspendat de instanță:

Președinte: Ilie Bolojan

Prim-vicepreședinți: Cătălin Predoiu, Adrian Veștea, Ciprian Ciucu și Nicoleta Pauliuc.