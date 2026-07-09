Liderii PNL se reunesc pentru a stabili paşii următori în instanţă, în urma deciziei Tribunalului Bucureşti, au transmis surse pentru Știrile PRO TV.

Partidul Naţional Liberal a anunţat deja oficial că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul Congresului Extraordinar din 21 iunie, expresie a voinţei majorităţii liberalilor şi îşi va căuta dreptatea până la capăt.

Liberalii precizau că „instanţa nu a dat dreptate contestatarilor, ci a decis, în mod provizoriu, suspendarea unor hotărâri şi decizii ale PNL până la judecarea pe fond a speţei".

În plus, PNL anunţa că, până la soluţionarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanţelor, activitatea Partidului Naţional Liberal se va desfăşura conform statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, afirma că liberalii vor respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar că nu se va renunţa la hotărârile luate.

„Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele", a transmis preşedintele liberalilor.