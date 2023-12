Dezbateri aprinse în comisiile din Parlament privind legea bugetului: ”Circ faceți voi, bă!”

Cei din opoziție au venit cu aproape 5.000 de amendamente și acuză coaliția de guvernare că bugetul este supraestimat, iar pentru multe dintre majorările care vor urma anul următor nu vor fi bani.

De cealaltă parte, ministrul de Finanțe dă asigurări că vor fi bani, mai mult decât atât, un amendament inițiat de PNL prevede ca anul următor să nu fie nicio creștere de taxe.

”- Vă scot microfonul din priză.

- Scoateți-l din priză, dacă acolo am ajuns!

- Trebuie să aveți majoritate parlamentară ca să dați un aviz favorabil, este baza democrației! Asta e culmea!”.

Aceasta a fost atmosfera în comisia pentru muncă. Tensiunea a crescut, mai ales atunci când și-a făcut apariția și ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Ea nu a reușit să răspundă la toate întrebările puse de cei din opoziție.

Deși, la întrebări a răspuns mai mult un secretar de stat, la final, ministrul Muncii a ținut să spună că orice s-ar întâmpla, vor fi bani pentru pensii și salarii.

Mediul de afaceri și opoziția spun că nu vor fi bani pentru majorări

Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii: ”În 2024 românii își vor primi drepturile pe care le au de la Ministerul Muncii. Sunt bani de pensii, sunt bani pentru toate celelalte creșteri prevăzute în buget”.

Discuții aprinse din cauza numărului mare de amendamente aduse de opoziție au fost și în comisia pentru buget.

”- Nu ce încearcă domnul deputat Roman să facă un circ acuma.

- Circ faceți voi, bă!”.

”Este un buget dedicat marilor servicii publice!”.

Bugetul făcut de Guvern pe 2024 se bazează pe o creștere economică de 3,4 la sută față de 2023. Din calculele făcute de Guvern, fondurile pentru Educație ar urma să crească anul viitor cu 61%, pentru Sănătate cu 11%, iar pentru Transporturi - cu 27%. Salariile bugatarilor vor crește cu 5%, iar pensiile, cu 13%.

Critici au fost atât din partea mediului de afaceri, cât şi din partea opoziţiei, care acuză că nu vor fi bani pentru aceste majorări. Iar digitalizarea ANAF și combaterea evaziunii nu vor putea aduce banii necesari.

Claudiu Năsui, USR: ”În niciun an nu am avut ce am avut anul acesta. O linie suplimentară, adăugată la buget, o linie denumită "venituri suplimentare din digitalizare", care sunt o minciună și o premieră nu doar pentru România, ci și pentru UE”.

Din cele 54 de structuri de la Transporturi se va ajunge la 30

Ministrul Finanțelor îi contrazice însă pe cei din opoziție.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: ”Avem lege 296 care este în vigoare? Care de la 1 ianuarie generează un venit suplimentar la bugetul de stat. Partea de venituri, 16 miliarde de lei, nu este amânată! Intră în vigoare și așteptăm să producă efecte, am avut deasemenea, amintiți-vă, în ordonanța trenuleț, un capitol întreg pentru consolidarea fiscală. Nu uitați că este cu impact bugetar și componenta de consolidare fiscală și de gestionare eficientă a cheltuielilor publice. 15 miliarde de lei!”.

În comisia pentru Transporturi, amendamentele au fost dezbătute pe repede înainte, iar Sorin Grindeanu a declarat că pe lângă banii alocați va face și o restructurare la nivelul Ministerului Transporturilor.

Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor: ”De exemplu, la companii sau la autorități sau la structuri care se află în coordonarea Ministerului Transportului vorbim de 54 de structuri, o să ajungem la 30”.

Prezent în Parlament, premierul Marcel Ciolacu nu a vrut să facă declarații despre legea bugetului de stat.

Marcel Ciolacu: ”O să susțin la dezbateri bugetul României!”.

