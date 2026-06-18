Ciucu este cercetat de procurorii DNA pentru luare de mită. A fost citat în calitate de suspect pentru a i se aduce la cunoștință fapte pe care le-ar fi săvârșit când era edilul Sectorului 6.

Ciucu este acuzat că ar fi avantajat doi dezvoltatori imobiliari care ar fi contribuit apoi cu sute de mii de euro în campania sa electorală pentru Primăria Generală.

Primarul Capitalei s-a prezentat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, însoţit de un avocat. A fost citat de procurori într-un amplu dosar de corupţie în care cercetările ar fi început anul trecut, înainte ca Ciprian Ciucu să ajungă primar general.

Procurorii au indicii că în perioada 2020-2025, când era primar al sectorului 6, Ciucu ar fi emis un certificat de urbanism şi apoi o autorizaţie de construire pentru parcarea unui complex rezidenţial.

Corespondent ȘtirileProTV: „Beneficiarii actelor emise de fostul primar al Sectorului 6, ar fi doi fraţi pe care procurorii îi acuză de dare de mită, mai exact că ar fi plătit peste 250 de mii de euro către o firmă şi un influencer ca să-i facă lui Ciprian Ciucu campanie electorală pentru funcţia de primar general, funcţie câştigată în decembrie 2025.”

Anchetatorii susţin că o parte din bani ar fi ajuns şi la doi intermediari acuzaţi de complicitate la dare de mită.

Procurorii au identificat şi doi suspecţi care i-ar fi instigat pe cei doi proprietari ai ansamblului rezidenţial să dea banii. La ieșirea de la audieri, primarul Bucureștiului a declarat că a văzut acuzațiile și insistă că este nevinovat.

Ciprian Ciucu, Primarul General: "Sunt nevinovat, îmi voi demonstra nevinovăţia, pe durata procesului voi avea o tinichea legată de coadă”.

Colegii liberali din tabăra Bolojan, cea din care face parte și Ciprian Ciucu, îl consideră nevinovat atâta timp cât justiția nu demonstrează contrariul.

Conducerea PNL nu l-a sancționat deocamdată pe linie de partid pe primarul Capitalei.