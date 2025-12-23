Surse: Președintele Nicușor Dan va discuta la Cotroceni cu Cătălin Predoiu despre scandalul din justiție

Stiri Politice
23-12-2025 | 11:43
Catalin Predoiu, Nicusor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Surse din Administrația Prezidențială au precizat pentru Știrile Pro TV că președintele Nicușor Dan are marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu ministrul Cătălin Predoiu, cu care va discuta, printre altele, și despre problemele din justiție.

autor
Cristian Matei

Conform surselor citate, întâlnirea are scop principal stabilirea unor ”chestiuni tehnice guvernamentale”, însă cei doi oficiali vor vorbi și despre problemele din sistemul de justiție.

Predoiu este considerat unul dintre ”artizanii” problemelor actuale din sistemul de justiție, pentru că politicianul PNL a fost ministru al Justiției în 2022, la numirea șefilor de mari parchete, și pe parcursul schimbării legilor justiției.

USR a transmis deja că premierul Ilie Bolojan ar trebui să-l demită din Guvern pe Predoiu, în timp ce mii de oameni au semnat o petiție pentru demiterea liberalului.

În 2023, când era ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu i-a propus în funcţii pe şeful DNA, Marius Voineag, şi pe procurorul general Alex Florenţa. De asemenea, el a iniţiat proiectul de desfiinţare a Secţiei speciale şi înlocuirea acesteia cu o nouă structură în subordinea Parchetului General, care însă nu a dat rezultate în anchetarea procurorilor şi judecătorilor care încalcă legea.

catalin predoiu
Sindicatul Polițiștilor, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată”

Surse: Un alt grup de magistrați a fost luni seara la Cotroceni

De asemenea, sursele politice mai spun că, luni seara, la Palatul Cotroceni, a mai fost un grup de 20 de magistrati pe nevăzute, care i-au spus președintelui că NU sunt probleme în sistem, că pe ei nu i-a presat nimeni.

Discuția ar fi durat câteva ore și s-a terminat în jurul orei 19:15, după ce șeful statului a discutat în aceeași zi, timp de aproape patru ore, cu 11 reprezentanți ai magistraților.

Discutia pe modificarea legilor Justiției se va face în coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, inclusiv cu președintele României, la începutul anul 2026, urmând să fie propuse pachete de legi.

Președintele Nicuşor Dan a discutat cu magistraţii la Palatul Cotroceni. ”Să terminăm odată cu numirile politice la parchete”

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, justitie, catalin predoiu,

Dată publicare: 23-12-2025 11:23

