Daniel Băluţă este noul preşedinte al PSD Bucureşti

Stiri Politice
13-11-2025 | 18:33
daniel baluta
Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a fost ales, joi, preşedinte al PSD Bucureşti, în cadrul unei conferinţe extraordinare.

autor
Lorena Mihăilă

Au votat „pentru" 411 delegaţi, unul a votat „împotrivă" şi unul s-a abţinut.

Pe 27 octombrie, Daniel Băluţă a preluat funcţia de preşedinte interimar al PSD Bucureşti de la Gabriela Firea, în contextul în care a fost desemnat candidat al partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei.

La finalul lunii octombrie, Consiliul Politic Naţional al PSD a validat, candidatura lui Daniel Băluţă pentru Primăria Capitalei.

Etichete: bucuresti, PSD, daniel baluta,

Dată publicare: 13-11-2025 18:33

