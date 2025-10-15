Cum au reacționat PSD și PNL după ce un deputat USR a dat guvernul în judecată: „Este ciudat și nepotrivit”

Stiri Politice
15-10-2025 | 20:26
Neînțelegerile din Coaliția de guvernare intră într-o nouă fază. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală la Parchetul General, împotriva premierului, ministrului de Interne și a unor funcționari guvernamentali.

autor
Robert Hoară

Parlamentarul îi acuză că ar fi blocat organizarea alegerilor parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, devenită vacantă după încetarea mandatului lui Nicușor Dan. În ședința coaliției, de marți seară, reprezentanții PSD au părăsit sala în momentul în care a fost deschis subiectul privind alegerile din București.

În documentul depus, Emanuel Ungureanu susține că Executivul avea obligația legală de a stabili data scrutinului prin Hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru.

Deputatul invocă posibile infracțiuni de abuz în serviciu, împiedicarea exercitării drepturilor electorale și neglijență în serviciu.

Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Legea este mai presus de noi toți. Nu este inițiativa USR, ci este inițiativa unui parlamentar care constată că în spațiul public de 60 de zile se vorbește despre coaliție, despre PSD că șantajează, despre Grindeanu că vrea sau că nu vrea. Alegerile trebuie să se facă la termen pentru că așa spune legea.”

Reacții din partea PSD și PNL după plângere penală a deputatului USR

Plângerea formulată de parlamentarul USR a provocat nemulțumiri în coaliție, în special printre liberali, care consideră că demersul este inoportun.

Adrian Cosma (PNL): „Mă întreb cum se vede acest lucru în principalele cancelarii, știind că azi există o coaliție, iar azi există o plângere a unui membru al Parlamentului, membru al USR, care face plângere împotriva Guvernului din care face parte partidul dânsului. Este ciudat și nepotrivit.”

La rândul lor, social-democrații spun că o astfel de plângere pune sub semnul întrebării colaborarea din interiorul Coaliției, chiar dacă admit că nu susțin organizarea de alegeri la termen fără o înțelegere clară privind candidaturile.

Daniel Zamfir (PSD): „Cei care dinamitează coaliția sunt cei de la USR. Faptul că există o plângere penală ridică un serios semn de întrebare asupra felului în care acest partid dorește să continue această coaliție.”

Executivul nu a transmis, până în acest moment, un punct de vedere oficial.

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, PSD, PNL,

Dată publicare: 15-10-2025 20:26

