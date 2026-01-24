Nicușor Dan declarat, la Focşani, unde a participat la manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române, că "activitatea diplomatică nu se reduce la o zi, o oră, într-o anume locaţie".



„România are nenumărate strategii de apărare, are o Strategie Naţională de Apărare, are planuri militare de apărare, care sunt în concordanţă cu planurile NATO. Discuţia pe securitate se poartă pe nenumărate paliere, se poartă pe palierul miniştrilor de Apărare, al consilierilor pe securitate naţională. Nu se reduce activitatea diplomatică la o zi, o oră, într-o anume locaţie”, a afirmat şeful statului.

Anterior, consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat că Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează mai multe crize, care impun prezența sa în țară.

Consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a explicat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu va fi prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, afirmând că agenda unui preşedinte este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor.

El a afirmat că mesajul lui Nicuşor Dan pentru români este: ”nu umblu teleleu prin lume când sunt lucruri atât de importante care reclamă prezenţa mea în ţară”.

Marius Lazurca a fost întrebat duminică de ce nu merge Nicuşor Dan la Forumul Economic Mondial de la Davos, iar România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

„Faptul că România este reprezentată la Davos, la nivel înalt, este deja o parte din răspunsul pe care am să vi-l dau. Nu e neobişnuit ca statele să fie reprezentate la acest eveniment de către miniştrii lor de externe. În al doilea rând, decizia preşedintelui este uşor de înţeles şi o să o explic foarte concis. Agenda preşedintelui, oricărui preşedinte, este sub asediul urgenţelor, crizelor şi priorităţilor. Principalul exerciţiu pe care trebuie să-l facă orice şef de stat este să prioritizeze crizele, urgenţele şi evenimentele care se bulucesc pe agenda domniei sale”, a afirmat Marius Lazurca.

