Criticii susțin că măsura are ca scop reducerea la tăcere a opozanților bogați ai Kremlinului aflați în exil, relatează dpa.

Legea a fost adoptată în a treia și ultima lectură de camera inferioară a parlamentului rus, Duma de Stat.

Conform noii legislații, rușii care locuiesc în străinătate și-ar putea pierde casele dacă denunță public războiul din Ucraina.

Legea rusă permite deja confiscarea bunurilor unor cetățeni care locuiesc în străinătate, de exemplu cei clasificați drept agenți străini care își încalcă obligațiile sau lucrează pentru organizații indezirabile. Cu toate acestea, noua lege lărgește semnificativ domeniul de aplicare pentru astfel de măsuri, deoarece acțiunea împotriva intereselor Moscovei poate fi interpretată în sens larg.

Președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, a declarat că 13 noi infracțiuni constituie acum motive pentru confiscarea bunurilor rușilor aflați în străinătate, între care insultarea ofițerilor și soldaților ruși, apelul la extremism și terorism, incitarea la ură sau ostilitate și apelul public la acțiuni care vizează încălcarea integrității teritoriale a Rusiei.

Volodin solicită de ani de zile pedepsirea rușilor critici care au ''fugit'' și se cred în siguranță în străinătate.

''Astăzi am adoptat o lege federală care servește la protejarea țării noastre'', a spus el.

Noua lege intră în vigoare la 1 septembrie, potrivit lui Serghei Markov, un politolog apropiat Kremlinului.

''Acum vor vinde totul rapid în termen de trei luni'', a spus el, referindu-se la rușii aflați în străinătate. ''Acum ei (autoritățile - n.r.) le spun celor care au plecat că nu trebuie să se mai întoarcă niciodată'', a adăugat el.