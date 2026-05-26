Patru planuri de restructurare avizate de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului în luna martie 2026 au secţiunile de măsuri textual identice chiar dacă o companie vinde spaţii comerciale în Alexandria, una deţine active radioactive în Ilfov iar alta are proprietăţi imobiliare blocate în Botoşani şi Arad, potrivit vicepremierului interimar Oana Gheorghiu.

"Când statul administrează prost, plătim noi toţi preţul. Fără să ştim. Fără să fim întrebaţi. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului este acţionarul unic sau majoritar în sute de companii de stat. Companii care deţin terenuri, clădiri, active industriale: avuţie publică acumulată în decenii. Am analizat patru planuri de restructurare avizate de AAAS în luna martie 2026, conform obligaţiilor legale. Iată ce am descoperit. Copy-paste: patru companii, un singur document. Secţiunile de măsuri din cele patru planuri sunt textual identice. Acelaşi text, aceleaşi fraze, acelaşi template, indiferent că vorbim de: o companie care vinde spaţii comerciale în Alexandria; una care deţine active radioactive în Ilfov; una cu proprietăţi imobiliare blocate în Botoşani şi Arad; sau una cu 83 de milioane de lei în terenuri lângă Craiova. Patru realităţi complet diferite, acelaşi plan. Un singur plan copiat de patru ori, indiferent de context şi specificităţi", a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Vicepremierul interimar a subliniat, în context, că niciunul dintre planuri nu documentează o iniţiativă venită din partea AAAS ca acţionar, respectiv nu există nicio convocare a AGA pentru restructurare forţată, nicio înlocuire de management şi nicio acţiune în instanţă declanşată de acţionarul majoritar.

Aceasta prezintă şi situaţia celor patru companii.

Astfel, la Radioactiv Mineral Măgurele (companie cu pierderi cumulate de 3,9 milioane lei şi venituri în scădere cu 38%), obiectul de activitate este fizic imposibil de exercitat în condiţiile actuale. AAAS nu a iniţiat nici lichidare voluntară, nici schimbare de obiect. Planul proiectează profit de 490.000 lei pe an începând din 2026, într-un context de pierdere curentă şi colaps de venituri, a subliniat sursa citată.

La Active Conexe SA (fosta platformă Ford Craiova), 42% din imobilele deţinute evaluate la 100 de milioane de lei generează costuri fără să producă niciun venit. În acest caz, potrivit Oanei Gheorghiu, AAAS nu a impus niciun calendar de valorificare iar planul previzionează dublarea profitului timp de patru ani consecutivi, cu ipoteze neverificabile.

La Arcadia 2000 (opt terenuri în cote indivize, spaţii blocate în clădiri publice din Arad şi Botoşani) activele sunt imobilizate de ani de zile iar AAAS nu a întreprins niciun demers juridic sau administrativ pentru deblocare. Şi aici proiecţiile financiare nu au legătură cu realitatea, consideră aceasta.

"O companie cu pierdere curentă de 196.000 lei şi venituri în prăbuşire proiectează profit de 490.000 lei anul următor, fără nicio măsură structurală care să explice această inversare. O altă companie propune acoperirea a 529.000 lei pierderi cumulate din profituri de 46.000-98.000 lei pe an, timp de opt ani - cu nicio marjă de eroare, nicio alternativă, nicio sancţiune dacă proiecţia nu se realizează. Planuri avizate oficial. Cifre care nu rezistă la o verificare elementară. Nimeni nu s-a interesat despre raţiunea de a menţine aceste întreprinderi, cu consilii de administraţie şi cheltuieli conexe. Trei din cele patru companii obţin venituri exclusiv din gestionarea (închirierea) de bunuri imobile. Toate raportează pierderi cumulate. Toate menţionează litigii şi probleme juridice legate de imobilele din patrimoniu. Toate plătesc membri în consilii de administraţie şi directori pentru a gestiona un număr mic de angajaţi (2 cu normă parţială Arcadia 2000 SA, 4 cu normă parţială Comalex SA, 9 Active Conexe SA)", a mai precizat Oana Gheorghiu.

Dintre cele patru companii, două au în consiliul de administraţie cel puţin un membru provizoriu, în condiţiile în care, prin PNRR, România s-a angajat la eliminarea interimatelor. În plus, toţi membrii interimari au legături politice, a menţionat ea.

Cifrele prezentate de vicepremierul interimar arată că cele patru companii au cumulat pierderi de 38,4 milioane de lei şi active publice, terenuri şi construcţii evaluate la 100 milioane lei, din care 42% generează costuri fără venituri. Orizontul de recuperare a pierderilor este între 7 şi 9 ani, cu ipoteze pe care nimeni nu le-a verificat şi cu mecanisme de sancţiune care lipsesc aproape complet, atrage atenţia Gheorghiu, pe pagina sa de socializare.

"Reforma nu vine de la sine. Vine când suficient de mulţi oameni înţeleg exact ce se întâmplă cu banii şi activele lor şi refuză să mai accepte că aşa trebuie să fie. Exact de aceea public aceste date. Informaţia corectă, pusă în mâinile oamenilor potriviţi, este singurul lucru care face reforma inevitabilă.Minciunile, templateurile copiate, inacţiunea instituţională, funcţionează doar în întuneric", a afirmat Oana Gheorghiu.