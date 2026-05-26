Comoara cu care au fost prinși trei bărbați în Satu Mare. Au luat-o dintr-o casă din Austria

Pe numele a doi dintre ei, autorităţile judiciare din Austria au emis mandate europene de arestare.

"Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Biroul Teritorial Satu Mare şi poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare-Serviciul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, au documentat activitatea infracţională a trei bărbaţi de 27, 34 şi 37 de ani, cercetaţi pentru mai multe infracţiuni în două cauze penale", anunţă, marţi seară, Poliţia Română.

Instituţia a precizat că au fost puse în aplicare şase mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Satu Mare, în cadrul unui dosar penal ce vizează săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor şi trafic de droguri de risc şi mare risc, în formă continuată.

"În urma efectuării percheziţiilor domiciliare, au fost descoperiţi şi ridicaţi, în condiţiile legii, 28.000 de euro şi 10.000 de dolari, precum şi 9 monede din aur tip ducaţi imperiali habsburgi, despre care există bănuială rezonabilă care ar fi avut legătură cu comiterea infracţiunilor pentru care se efectuează cercetări în Austria. Totodată, în urma cooperării operative cu Biroul Ataşatului de Afaceri Interne de la Viena, poliţiştii au stabilit faptul că, la data de 20 mai a.c., cei doi bărbaţi, de 34 şi 37 de ani, ar fi pătruns fără drept într-o locuinţă de pe teritoriul Austriei, de unde ar fi sustras 40.000 de euro, ducaţi de aur în valoare de 45.000 de euro, ceasuri în valoare de 20.000 de euro şi un tresor cu 2 arme de foc", a mai transmis instituţia citată.