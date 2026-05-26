„Ministerul Apărării Naţionale a luat cunoştinţă de conţinutul proiectului noii legi a salarizării unitare, prezentat public în data de 25 mai 2026 de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale. Astăzi, 26 mai, la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale au avut loc întâlniri tehnice de informare organizate în contextul pregătirii proiectului de act normativ", anunţă, marţi seară, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Potrivit calendarului anunţat de Ministerul Muncii, în perioada 27 mai - 4 iunie 2026 vor fi organizate reuniuni cu caracter consultativ cu instituţii şi autorităţi publice, precum şi cu federaţiile şi sindicatele reprezentative, în vederea colectării observaţiilor şi fundamentării formei finale a proiectului legislativ.

„La nivelul Ministerului Apărării Naţionale sunt analizate prevederile proiectului de act normativ care vizează salarizarea personalului militar şi civil. În perioada imediat următoare, MApN va formula şi transmite propuneri şi observaţii în cadrul procesului interinstituţional de consultare, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor personalului militar şi civil din armată", se arată în documentul citat.

Potrivit oficialilor MApN, obiectivul urmărit prin acest demers este ca aplicarea viitoarei legi să nu conducă la diminuarea veniturilor personalului militar şi civil şi să contribuie la menţinerea atractivităţii carierei militare şi a stabilităţii resursei umane din domeniul apărării.

„Aceste aspecte sunt cu atât mai importante în actualul context regional şi internaţional de securitate, care impune un nivel ridicat de pregătire, motivare şi retenţie a personalului", se mai arată în comunicatul de presă citat.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, a prezentat, luni, proiectul noii legi a salarizării, care a fost supus dezbaterii publice. Documentul a generat reacţii critice de la mai multe categorii profesionale.

Veniturile militarilor în noua lege

În Armată și structurile de ordine publică, șeful Statului Major General sau funcțiile echivalente de rang înalt ajung la coeficient 5,00 (20.500 lei), potrivit noii legi.

Generalii și chestorii au coeficienți între 4,10 (16.810 lei) și 4,67 (19.147 lei). Pentru colonei și comisari-șefi, coeficienții merg până la 3,59 (14.719 lei). La baza ierarhiei, soldatul are coeficient 1,14, adică aproximativ 4.674 de lei brut.

Important: exemplele reprezintă salariile brute la care se pot adăuga, după caz, diversele sporuri și bonificații prevăzute de lege.