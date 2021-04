Cum a devenit Vlad Voiculescu un motiv de discordie în coaliția de guvernământ

Numit pentru a două oară ca ministru al Sănătății, anul trecut, de Crăciun, Vlad Voiculescu a devenit în câteva luni un motiv de discordie în coaliția de guvernământ.

Au amplificat neînțelegerile scandalul accesării platformei de vaccinare, cele de la Spitalul Foișor și recent, Babeș, plus ordinul ministerului Sănătății prin care se stabileau noi criterii pentru intrarea în carantină.

La începutul lunii martie, o publicăție online dezvăluia că 7.000 de români s-ar fi vaccinat peste rând, 4.000 în etapa a două, deși ar fi trebuit în etapa a treia, iar 3.000 erau rude ale militarilor. Au fost publicate și adresele unor centre de vaccinare destinate instutiilor de forță.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății: ”Sunt centre închise, centre la care oamenii de rând nu au acces. nu sunt centre secrete. vb despre centre în spitale militare sau unitate militară, acolo unde știm că se vaccineaza personal militar".

Florin Cîțu, premierul României (10 martie): "Am văzut nişte concluzii în spaţiul public, au fost nişte acuzaţii grave, zic eu, care trebuie să le explice cei care au publicat datele. Înţeleg că se formează în opinia publică imaginea că s-au vaccinat unii din personalul militar, persoane care nu trebuiau să se vaccineze, ceea ce este un lucru foarte grav".

Guvernul a sesizat Parchetul General pentru accesarea neautorizată a Registrului Național de Vaccinare, de către un consilier, care folosise parola ministerului Sănătății.

Săptămâna trecută, ministrul Voiculescu a trecut printr-un nou scandal public, legat de înmormântarea bolnavilor de Covid: ”În ordinul pe care îl voi modifică nu scrie nicăieri că trebuie înmormântați fără haine, dacă cei de la pompe funebre au înmormântat oameni fără haine, au făcut-o de capul lor."

Voiculescu și-a cerut ulterior scuze, pentru că nu știa că așa au fost înmormântați bolnavii de Covid. A îndreptat această situație și a modificat regulile, astfel încât rudele și preoții să aibă acces la ATI în condiții speciale pentru a-i vizita pe bolnavii de Covid.

A urmat scandalul de la Spitalul de Ortopedie Foișor unde, cu o întârziere de 8 ore, 90 de pacienți au fost mutați, pentru că unitatea a devenit spital covid, în contextul în care în București nu mai există niciun loc liber pentru bolnavii aflați în stare gravă.

Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății: "Ministerul Sănătății nu poate decide peste un manager de spital aflat în subordinea unei primarii și Consiliu Județean, chiar dacă vorbim de o situație de criză, lucrurile pot fi blocate fie din interes mediatic, fie alt interes."

Vlad Voiculescu spunea că evenimentul a fost însoțit de prea mult zgomot politic: ”Luni după-amiază, o creștere a bruscă a presiunii în circuitul de oxigen, care alimenta TIR-ul de terapie intensivă din curtea Spitalului Victor Babeș, duce la oprirea ventilatoarelor care-i țineau în viață pe pacienți. Trei femei au murit.”

Vlad Voiculescu: "Am aflat despre problema de acolo, am luat legătură imediat cu dl doctor Arafat, am transmis premierului, am încercat să contactez primarul, am fost la față locului, s-a făcut tot ce se putea face din momentul în care nenorocirea s-a întâmplat."

În seara cu pricina, Voiculescu nu a fost chemat la Palatul Victoria și nu a participat la declarațiile de presă.

Tensiunea a crescut și mai mult după ce Ministerul Sănătății, fără să îl consulte pe premier, a elaborat un ordin prin care sunt introduse noi criterii pentru intrarea în carantină a localităților.