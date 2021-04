Filmul demiterii lui Vlad Voiculescu. Ce spune Barna despre ieșirea din coaliție

Declaraţii tăioase şi tensiuni în coaliţie, după ce Vlad Voiculescu a fost demis miercuri din funcţia de ministru al Sănătăţii.

Florin Cîțu a cerut revocarea acestuia din funcţie, în urmă a ceea ce liberalii au numit gafele făcute de ministru în ultima vreme.

Totodată, şeful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.

Vlad Voiculescu, demis din funcție

Se pare că picătura care a umplut paharul a fost faptul că Voiculescu nu l-a informat pe premier despre ordinul care schimba regulile de carantinare a unei localităţi.

În replică, cei de la USR-PLUS au cerut şi ei demiterea lui Cîțu. Scandalul vine la capătul unor zile în care sistemul medical şi gestionarea pandemiei au fost temele principale de ceartă în sânul alianţei aflate la guvernare.

Barna, despre posibilitatea ieșirii de la guvernare

”Din acest moment, premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS”, a anunţat Barna, copreşedinte al Alianţei.

Viceprim-ministrul a spus că revocarea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o "decizie unilaterală", "imatură politic", care "ridică foarte mari semne de întrebare" asupra capacităţii premierului Florin Cîţu de a conduce o coaliţie "în mod funcţional" în această perioadă.

El a solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii faţă de premierul Florin Cîţu.

Întrebat dacă USR PLUS ia în calcul să iasă de la guvernare în cazul în care PNL nu-i va retrage încrederea lui Florin Cîţu, el a spus: "Eu am toată încrederea în înţelepciunea USR PLUS, PNL, UDMR de a găsi soluţii pentru ca România să meargă mai departe".

"Miza este să guvernăm pentru România, care ne priveşte, şi răspunsul este foarte simplu şi ni l-a dat, sunt total de acord, premierul în această dimineaţă: România nu stă într-o singură persoană. Sunt 100% de acord cu asta", a explicat copreşedintele USR PLUS.



La rândul său, preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a transmis într-un mesaj pe Facebook că Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR PLUS pentru funcţia de prim-ministru.

"Florin Cîţu a făcut astăzi jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare pe care l-am agreat şi votat împreună. Alianţa USR PLUS îşi doreşte să rămână într-o coaliţie de guvernare care îşi asumă reforme. Am cerut de urgenţă o şedinţă a coaliţiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîţu", susţine Cioloş.

Orban: ”Pentru PNL nu există o altă soluţie de guvernare decât actuala coaliţie”

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că pentru liberali nu există altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie şi a subliniat că USR PLUS trebuie să facă o nouă propunere de ministru al Sănătăţii.

"Am luat act de decizia domnului prim-ministru Florin Cîţu de a elibera din funcţie ministrul Sănătăţii. Aşa cum am declarat şi luni după şedinţa coaliţiei este nu numai dreptul, ci este obligaţia premierului de a veghea la buna funcţionare a Guvernului şi de a interveni atunci când este necesar, pentru a asigura buna guvernare, punerea în practică a programului de guvernare şi servirea interesului public chiar şi prin schimbarea unui ministru. Spun din capul locului că pentru PNL nu există o altă soluţie politică de guvernare decât actuala coaliţie şi că, din punctul nostru de vedere, această decizie a domnului prim-ministru Florin Cîţu este o decizie care nu are nicio legătură cu decizia noastră fermă de a menţine actuala coaliţie de guvernare", a spus Orban, la Parlament.

Reacția venită din partea PSD după demiterea lui Voiculescu

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii a venit ’mult prea târziu pentru mulţi români care şi-au pierdut viaţa sau şi-au distrus sănătatea”.

“Sunt 4 luni în care au ars spitale, în care morţii de COVID au fost batjocoriţi, în care bolnavii în stare gravă au fost evacuaţi din spital în miez de noapte, în care pacienţii au murit cu zile din cauza avariilor de la instalaţiile cu oxigen. 4 luni în care Iohannis a tăcut, iar Cîţu şi întreaga Coaliţie a Austerităţii au protejat acest ministru catastrofă! PNL, USR+ şi UDMR să nu îndrăznească să mai pună astfel calamităţi în fruntea Sănătăţii, precum Voiculescu sau Tătaru. E timpul să pună un profesionist care ştie ce trebuie făcut în această criză sanitară”, a scris Ciolacu pe Facebook.