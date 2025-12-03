Cseke Attila: România deține cel mai puternic sistem laser din lume. Încep lucrările la Centrul pentru Optică din Măgurele

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a inaugurat miercuri, alături de ambasadorul Japoniei la Bucureşti, Katae Takashi, lucrările de construcţie a Centrului pentru Optică de Mare Putere din Măgurele, judeţul Ilfov.

Proiectul, care beneficiază de o finanţare guvernamentală de peste 190 milioane de lei, va sprijini funcţionarea infrastructurii Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), consolidând astfel rolul României în domeniul cercetării globale şi al tehnologiilor laser de mare putere.

"Marcăm, astăzi, un pas semnificativ pentru dezvoltarea cercetării şi tehnologiei de vârf din România. Proiectul dezvoltat la Măgurele reprezintă nu doar o investiţie în infrastructură, ci şi un angajament ferm pentru viitorul cercetării ştiinţifice şi inovării din ţara noastră, din Europa şi din lume", a transmis ministrul Cseke Attila.

Beneficiarul investiţiei este Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei", iar Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării, finanţează investiţia cu o valoare de peste 190 milioane de lei.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, Centrul de Optică de Mare Putere va asigura optica necesară pentru funcţionarea neîntreruptă şi eficientă economic a infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), cu cea mai mare putere din lume, în regim de centru de cercetare pentru utilizatori. Disponibilitatea de oglinzi fabricate local, cu costuri şi durată de producţie reduse, va permite mărirea numărului şi potenţialului ştiinţific şi aplicativ al experimentelor posibile la ELI-NP.

"România deţine cel mai puternic sistem laser din lume. Astfel a apărut necesitatea unui centru care să furnizeze optică de mare putere şi să dezvolte tehnologia necesară pentru a eficientiza operarea din punct de vedere economic şi să permită efectuarea de experimente pentru a lărgi frontiera cunoaşterii", a explicat Cseke Attila.

Noul centru, dotat cu tehnologii de ultimă generaţie, va permite fabricarea şi repararea componentelor optice de mari dimensiuni, esenţiale pentru utilizarea laserelor de mare putere şi va consolida rolul României pe harta mondială a cercetării.

"Astfel, vom sprijini funcţionarea eficientă a infrastructurii Centrului de cercetare ELI-NP şi vom crea noi oportunităţi pe piaţa internaţională", a subliniat ministrul Dezvoltării.

Acesta a adăugat că Japonia, SUA şi Franţa sunt, în acest moment, singurele ţări din lume cu o astfel de capacitate, cu doar patru centre funcţionale momentan.

În cadrul Centrului pentru Optică de Mare Putere se vor desfăşura operaţiuni de micro mecanică şi finisaj nanometric pentru componente optice de dimensiuni medii şi mari, iar procesele tehnologice cuprind etape de şlefuire fină cu ajutorul emulsiei combinate apă-nisip, în circuit închis, inspecţie cu ajutorul interferometriei şi etapa finală de depunere a stratului de finisaj. După parcurgerea acestor etape, elementul optic va fi asamblat şi inspectat în cadrul spaţiilor dedicate, precizează sursa citată.

Crearea acestui centru se face în strânsă colaborare cu doi parteneri importanţi din Japonia, Okamoto Optics şi Universitatea din Osaka, ambii parteneri jucând un rol important pe plan mondial în domeniul opticii de mare putere şi al laserelor de mare putere.

Totodată, infrastructura centrului, care va fi dezvoltată şi dedicată pentru realizarea de componente optice de mari dimensiuni, va fi compatibilă cu realizarea unor componente optice de dimensiuni şi caracteristici uzuale, având, astfel, deschidere şi pentru o piaţă mai largă de consum.

