Trei magazine din Capitală închiriază deja locuri de parcare, iar autoritățile din Sectorul 6 au început discuțiile cu hipermarketurile pentru a pune la dispoziția riveranilor parcările nefolosite pe timpul nopții.

Sistemul funcţionează deja în parcările a trei magazine din Capitală, unde sunt rezervate, pentru început, aproximativ 20 de locuri pentru abonați.

Într-o parcare, de exemplu, şoferii care şi-au cumpărat un abonament au acces 24 de ore din 24, iar tariful porneşte de la 400 de lei pe lună.

Pentru perioade mai lungi, costul lunar scade: un abonament pentru trei luni ajunge la 1125, în timp ce un abonament valabil un an ajunge la 3.600 de lei.

Deocamdată, locurile destinate abonaţilor reprezintă aproximativ 5% din capacitatea fiecărei parcări, însă numărul lor ar putea crește dacă va exista cerere.

Şi autorităţile din Sectorul 6 vor să folosească parcările marilor magazine, însă după un model diferit. Acestea ar urma să fie disponibile pentru riverani, în special în intervalul 21:00 - 08:00 când magazinele sunt închise şi multe locuri rămân libere.

Modelul este folosi şi în alte oraşe europene. În Germania şi Austria, în Munchen, Berlin şi Innsbruck de exemplu, parcările unor supermarketuri sunt puse la dispoziţia riveranilor după închiderea magazinelor.