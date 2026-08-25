Orice locuință ridicată fără un studiu special, numit de însorire, care asigură intrarea luminii de afară cel puțin 90 de minute pe zi, poate fi dărâmată, la cererea primăriei, prin ordinul instanței. Riscă aceleași măsuri și cele care umbresc clădirile învecinate, peste limita legală.

Doar că numai lumina face obiectul unei legi. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că normele privind iluminatul natural, obligatorii de câțiva ani, susțin starea de bine a persoanelor care petrec mare parte a zilei în aceeași incintă.

Emil Ivănescu, membru al Ordinului Arhitecților: Dacă vrei să-ți construiești o casă sau un bloc într-un țesut urban dens, îți trebuie în primul rând un arhitect. El analizează însorirea și umbra pe care o lasă clădirea pe clădirea vecină. Deci umbra va exista, dar ideea e ca ea să fie menținută cât mai puțin, pe parcursul unei zile.

Reguli pentru dormitoare

În camere de locuit, cum sunt livingul și dormitorul, suprafața ferestrelor trebuie să fie de cel puțin o optime din cea a pardoselii, iar lumina să pătrundă cel puțin o oră și jumătate, chiar și la solstițiul de iarnă, pe 22 decembrie, când avem cea mai întunecată zi a anului.

Poate ideea vă face să zâmbiți, dar când căutați o locuință trebuie să aveți aproape o busolă. Casele spre SE, SV și NE primesc cantitatea optimă de lumină pentru o perioadă mai lungă. Nevoia de iluminat artificial e redusă, iar costurile de întreținere mai mici. Iar iarna poate fi folosită la încălzire. Oricum, toate spațiile de locuit- casă, apartament, hotel, birou, sală de clasă- se supun unui așa numit ”factor de însorire”. Cel puțin 1% din lumina de afară trebuie să intre fără obstacole.

Ciprian Băcilă, medic psihiatru: Lipsa luminii naturale favorizează instalarea depresiei. De altfel, fototerapia e parte a tratamentului persoanelor depresive.

Autoritățile locale au descoperit, în ultimii ani, clădiri ridicate pe baza unor studii de însorire falsificate. În acest caz, proprietarii au fost obligați, prin hotărâre judecătorească, să dărâme două etaje care obturau razele soarelui pentru vecini. Alte situații sunt pe rolul instanțelor. Noul cod urbanistic vine si cu alte reguli pentru blocurile noi. Dezvoltatorii complexelor cu peste 500 de spații de locuit vor fi obligați să plătească taxe, destinate amenajării unor parcuri și înființării de creșe, grădinițe și școli.