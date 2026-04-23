”Aştept claritate”, afirmă ministrul de Externe.

Oana Ţoiu, a afirmat, joi, că miniştrii PSD nu vor participa la şedinţa de Guvern programată pentru ora 11.00:

”Şi-au delegat secretarii de stat. În acest moment, nu avem nicio demisie a niciunul ministru. Oficial, nu voi comenta asupra interimatelor din moment ce niciun ministru PSD până acum nu a renunţat la puterea pe care o are”.

Aceasta a explicat că miniştrii PSD aveau pregătite mai multe delegaţii internaţionale:

”În acest moment sunt mai multe delegaţii pe care aceşti miniştri le-au pregătit internaţional, despre care nu ne-au informat că nu le vor da curs. În acet moment România, de bună parte din aceşti miniştri, are un mandat de reprezentare. Aştept de la ei, de asemenea, claritate, dacă au de gând sau nu să onoreze invitaţiile internaţionale sau claritate privind persoanele pe care le vor desemna pentru aceste delegaţii”.

Ministrul de Externe a precizat că va face comentarii despre demisiile miniştrilor când vor exista astfel de demisii:

”Comentarii despre demisii ale unor miniştri o să pot să fac în momentul în care am avea demisii acestor ministri. În niciun guvern, din nici o ţară europeană, nu ar fi normal ca un ministru să spună ce alt portofoliu ar prelua din moment ce nu există o demisie”.

Miniştrii PSD ar urma să se retragă din Executiv, joi, conform deciziei luate în unanimitate miercuri de liderii partidului.

Deşi conform datelor iniţiale, ministrii social-democraţi ar fi urmat să demisioneze înaintea şedinţei de Guvern, există varianta în care aceştia să nu participe la şedinţă şi să trimită secretari de stat de la celelalte partide ale Coaliţiei, iar plecarea lor să fie oficializată ulterior, la ora 14.00.