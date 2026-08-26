Anunțul a fost făcut de aceasta printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Alături de mesaj, ea a atașat și demisia, scrisă de mână și adresată premierului demis Ilie Bolojan.

Trăilă susține că este nevinovată și afirmă că nu are „nici cea mai mică îndoială” că situația va fi clarificată încă din faza de urmărire penală.

„Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală”, a transmis Cristina Trăilă.

Fosta deputată PNL consideră, totodată, că scandalul în care este implicată are un caracter „artificial” și este speculat în plan politic, în detrimentul premierului Ilie Bolojan, al Guvernului României și al PNL.

„Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL”, a precizat aceasta.

În același mesaj, Cristina Trăilă a anunțat decizia de a renunța la funcția de secretar general adjunct al Guvernului și a precizat că a atașat documentul privind demisia.

„Ca atare, am decis să demisionez din funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul”, a mai transmis Cristina Trăilă.

Care sunt acuzațiile

Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată, marţi, la sediul DNA Iaşi, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, ajuns, anul trecut, alături de fostul preşedinte PNL Vaslui Mihai Barbu, în biroul lui Ilie Bolojan.

Trăilă a venit la sediul DNA însoţită de avocat. Conform DNA, continuă urmărirea penală a Cristinei Trăilă pentru complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Anchetatorii o acuză că ”ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenţei asupra preşedintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcţie a directorului D.S.V.S.A. Vaslui” cu o persoană agreată de Bogoş.