În opinia sa, sunt necesare demersuri pentru a atenua creşterea preţurilor, dar măsurile pe care urmează să le ia guvernul "nu sunt corecte". Plafonarea adaosului comercial va avea un impact marginal, a explicat deputata, marţi, pe Facebook.

"În loc să intervină pe zona de acciză şi TVA, de unde câştigă deja mult mai mult decât estima, guvernul intervine tot în piaţă. Plafonarea marjei nu va rezolva mare lucru pentru că nu au existat semnale că aici ar fi problema majoră. Preţurile cresc la nivel internaţional, iar noi depindem de importuri. Deci impactul în coborârea preţurilor va fi marginal şi cel mai probabil de scurtă durată dacă evoluţiile externe continuă pe trendurile actuale. În schimb, plafonarea adaosurilor poate să conducă la penurie şi cozi la pompă", a transmis Cristina Prună, conform Agerpres.

Potrivit acesteia, România nu poate plafona marja la importurile de carburanţi, iar agenţii economici mici vor fi cei care vor suferi, deoarece "nu va mai renta" să vândă la pompă.

"După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei şi să luăm măsurile bune. Soluţia corectă pentru atenuarea creşterii preţurilor era simplă: statul să reducă din partea lui mare din preţul de la pompă (peste 55%), adică accizele şi TVA-ul, care au tot crescut şi au împins preţurile în sus încă dinainte de războiul din Orientul Mijlociu. Nu mai ţine argumentul că ar scădea veniturile la buget, pentru că estimările au fost făcute când preţurile erau mult mai mici", a completat Prună.

Ea a subliniat că trebuiau luate măsuri "din timp" pentru a încuraja rafinarea la noi în ţară.

"Rafinării avem, dar nu sunt în producţie şi asta sigur că accelerează nevoia de importuri şi astfel amplifică problemele de pe piaţă. Din păcate, unii nu vor să înţeleagă regulile economiei şi ale pieţei", a susţinut parlamentara USR.

Guvernul a amânat, marţi, adoptarea unei ordonanţă de urgenţă prin care să fie declarată situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere şi să fie stabilite măsuri de protejare a economiei şi a populaţiei pe durata acestei crize.