Amanda Maria Souza de Oliveira a atras atenția autorităților după ce a mărturisit că și-a falsificat identitatea în orașul Joinville, din statul Santa Catarina. Însă anchetatorii au descoperit că acesta nu a fost un caz izolat, potrivit Globo.

S-a prezentat la spital ca o adolescentă de 12 ani

În septembrie 2023, femeia a fost internată la Spitalul de Copii Joana de Gusmão din Florianópolis, susținând că are dureri abdominale. La momentul respectiv, ea s-a identificat sub numele de „Caroline da Silva Bastos” și a declarat că are doar 12 ani.

Medicii au decis să efectueze investigații imagistice, iar rezultatele au fost surprinzătoare: radiografiile au indicat prezența mai multor ace în corpul pacientei.

Potrivit conducerii spitalului, nu se știe nici astăzi cum au ajuns acele în organismul femeii și nici dacă acestea au fost îndepărtate complet.

Descoperirea i-a determinat pe medici să suspecteze că presupusa adolescentă ar putea fi victima unor abuzuri. Conform procedurilor, cazul a fost raportat imediat autorităților pentru protecția copilului.

„Exista suspiciunea unui abuz. Când apare o astfel de suspiciune, spitalul notifică automat autoritățile și programează un consult în ambulatoriu. În timpul acelui proces, care a durat o săptămână, s-a investigat cazul și s-a descoperit că această pacientă mai făcuse același lucru și depusese aceeași plângere și în alte locuri. Am contactat Direcția pentru Protecția Copilului și centrul de plasament și am chemat imediat poliția”, a declarat directoarea spitalului, Maristela Cardozo Biazon.

Cazul a reapărut în atenția publică după ce imagini radiologice realizate în 2024, într-un spital din statul Goiás, au arătat că numeroase ace erau răspândite în diferite zone ale corpului femeii.

Și atunci autoritățile au fost alertate, inclusiv serviciile de protecție a copilului și Poliția Militară.

O escrocherie repetată în mai multe state din Brazilia

Ancheta Poliției Civile din Santa Catarina a scos la iveală faptul că Amanda Maria ar fi recidivistă în astfel de cazuri. Potrivit investigatorilor, există înregistrări ale unor incidente similare în mai multe state braziliene, inclusiv São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul și Goiás.

Pentru presupusele fapte de fraudă și uzurpare de identitate, femeia a fost arestată, iar judecătorii au decis transformarea măsurii în arest preventiv.

Anchetatorii susțin că Amanda a reușit să înșele și o familie din Joinville, alături de care a locuit timp de 14 luni.

Potrivit polițistului Rodrigo Bueno Gusso, femeia s-a prezentat familiei sub numele de „Gabriele”, fără ca aceștia să știe cine este în realitate.