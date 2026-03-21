Preţul combustibilului pentru avioane „s-a dublat în ultimele trei săptămâni”, a spus Kirby. În Statele Unite, acesta a ajuns la 4,56 dolari pe galon vineri, faţă de 2,50 dolari pe 27 februarie, înainte de începerea războiului, potrivit datelor Argus Media.

Creşterea ar putea costa compania United aproximativ 11 miliarde de dolari în acest an, mai mult decât dublul profitului obţinut în cel mai bun an al companiei, a spus Kirby.

Experţii avertizează că aceste costuri suplimentare vor fi transferate către pasageri în săptămânile şi lunile următoare.

La începutul acestei săptămâni, marile companii aeriene americane, United, Delta şi American, au declarat că cererea pentru rezervări de zboruri rămâne puternică.

„Cele mai mari 10 săptămâni de venituri din rezervări din istoria noastră au fost ultimele 10 săptămâni. Dar ar putea fi dificil să transferăm integral creşterea preţului combustibilului dacă petrolul rămâne scump o perioadă mai lungă”, a spus Kirby.

Directorul general al Delta, Ed Bastian, a declarat că cinci dintre cele mai bune zece zile de vânzări de bilete ale companiei au avut loc după începutul războiului, dar a precizat că Delta a suportat deja un impact de aproximativ 400 de milioane de dolari din cauza creşterii costurilor cu combustibilul.

Între timp, Qatar Airways a mutat mai mult de o duzină dintre cele mai mari aeronave ale sale într-o facilitate de depozitare pe termen lung din Spania, potrivit Financial Times, semnalând că se pregăteşte să reducă numărul de zboruri.