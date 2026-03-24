Totul în condițiile în care, la 24 de zile de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, am ajuns să plătim, pentru un litru de motorină standard, aproape 10 lei. Ba chiar mai mult, în unele stații de alimentare.

Între timp, Slovenia a devenit prima țară din Uniunea Europeană care impune restricții la alimentarea cu carburant. Persoanele fizice pot cumpăra maximum 50 de litri pe zi. Iar firmele și fermierii, 200.

Ordonanța de urgență pregătită de guvern prevede ca, vreme de șase luni, adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime din care sunt produse să fie limitat pe tot lanțul economic la 50% din media anului 2025. În această perioadă, cantitatea de biocarburant din benzină va fi scăzută, pentru ca prețul final să scadă, a anunțat guvernul. Biocarburantul e un adaos menit să scadă poluarea rezultată din gazele arse dar care încarcă prețul. Măsurile pregătite de Guvern vor tempera scumpirile, spune ministrul Energiei.

Reporter: „Poate ajunge litrul 15 lei?”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „Nu am un glob de cristal să prevăd asta. Aceste măsuri sunt destinate limitării impactului negativ. O baghetă magică care să spună că de mâine prețul se duce la o anumită cotă nu există”.

Specialiștii în energie spun însă că efectele acestor măsuri vor fi limitate.

Corina Murafa, specialist în energie: „Discutăm în absența unui studiu de impact adaosurile în benzinării, pentru carburanți, sunt scăzute, la fel și-n rafinare, motiv pentru care această limitare nu va duce la o scădere a prețului final, în condițiile în care barilul crește în continuare. Biocarburanții nu sunt afectați de războiul din Iran nu văd sensul acestei măsuri”.

Potrivit estimărilor Asociației Energia Inteligentă, marja comercială la motorină este de circa 9%, iar ponderea costului aditivării ei este de 2-3%. O reducere a lor la jumătate ar conduce spre un preț mai mic cu 5%. Altfel spus, o scădere de 50 de bani pe litrul de motorină.

Eugenia Gusilov, expert în energie: „Cam atât putem să sperăm de la acest set de măsuri, dar cu ce te ajută 50 de bani în momentul în care prețul depășește 10 lei pe litru. Mai semnificativ ar fi fost reducerea accizei la jumătatestatul își va lua în loc de 3 lei pe litru, 1,5 lei pe litru”.

În medie, benzina s-a scumpit cu aproape 17% față de luna trecută, iar motorina - cu 21%. În momentul de față, nu se pune problema limitării consumului de carburanți pentru populație, spun autoritățile. Dar pentru că în alte țări prețurile la pompă sunt mai mari, exportul și livrările în interiorul Uniunii Europene de benzină și motorină vor putea fi făcute doar cu acordul Ministerului Energiei.

Între timp, pe piețele internaționale, barilul de petrol a scăzut pentru o scurtă perioadă sub 100 de dolari pentru ca ulterior să revină peste acest prag. În mai puțin de o lună, barilul de petrol s-a scumpit cu peste 50%.