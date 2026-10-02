Datele publicate vineri, 2 octombrie, de Eurostat, lcu ocazia Lunii de Conștientizare a Cancerului de Sân, arată diferențe importante între statele membre în ceea ce privește screeningul.

Statele cu cele mai multe controale

La nivel european, cele mai ridicate rate în 2024 au fost înregistrate în Danemarca, unde 82,1% dintre femeile eligibile cu vârste între 50 și 69 de ani au făcut o mamografie în ultimii doi ani, urmată de Suedia, cu 82%, și Finlanda, cu 81,6%.La polul opus, Ungaria (27,2%) și Cipru (29,2%) au înregistrat cele mai scăzute rate de screening pentru cancerul de sân.

România nu apare însă cu un procent de screening în această comparație. Motivul este precizat explicit de Eurostat: Bulgaria și România nu au un program național de screening pentru cancerul de sân, astfel că nu există date administrative provenite dintr-un astfel de program care să permită calcularea indicatorului.

România are printre cele mai puține aparate de mamografie din UE

O altă statistică publicată de Eurostat scoate în evidență situația infrastructurii medicale. România avea 1,1 unități de mamografie la 100.000 de locuitori, aceeași valoare fiind înregistrată în Polonia, Cehia și Suedia, în 2024. Acestea sunt cele mai mici valori raportate de statele UE pentru care Eurostat dispune de date.

La polul opus se află Grecia, cu 7,6 unități de mamografie la 100.000 de locuitori, și Cipru, cu 6,9. Italia urmează cu 3,7 aparate la 100.000 de locuitori.

Datele sunt relevante în contextul în care mamografia reprezintă principala investigație utilizată în cadrul programelor organizate de screening pentru depistarea cancerului de sân.