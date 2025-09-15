Decizia sindicaliștilor din administrația publică după ce Bolojan le-a spus că nu renunță la reformă

Mii de bugetari din administrația publică, inclusiv de la Palatul Victoria, au protestat luni în Capitală, împotriva măsurilor anunțate de Executiv pentru acest sector.

În urma discuțiilor cu premierul, sindicaliștii au acceptat să amâne greva generală, programată pentru această săptămână.

Ilie Bolojan le-a transmis că nu va renunța la reforma administrației locale.

Mii de bugetari din întreaga țară s-au adunat luni dimineață în fața Palatului Victoria, de unde au plecat în marș spre Palatul Parlamentului.

Se tem de reducerile de personal și tăierile de salarii din administrație.

Polițist: „Vom pierde colegi, vor trebui să plece acasă, deși suntem puțini, nu facem față în teren.”

Femeie: „Eu una fac lucrul cât ar trebui să facă trei colegi de-ai noștri. La Primăria Comunei Măgurele, județul Prahova.”

Femeie: „Muncă multă, bani puțini.”

Li s-au alăturat și angajați din aparatul de lucru al Guvernului.

Noni-Emil Iordache, Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului: „Pe noi ne bagă pe toți la grămadă și își dorește să taie.”

Deși susțin că nu se împotrivesc reformei, sindicaliștii spun că vor ca reducerile de cheltuieli să se facă printr-o evaluare bazată pe datele corecte din primării și consilii județene privind posturile din instituții.

În urma întâlnirii cu premierul, sindicaliștii din administrație au anunțat că amână greva generală.

Lucian Puiu, președintele Federației Columna: „Probabil o să suspendăm acțiunea, până când se termină aceste discuții. Intrarea în greva generală de miercuri nu ar face decât să ne chinuie consătenii și autoritățile locale.”

Bogdan Șchiopu, președinte FNSA: „Am obținut angajamentul dlui prim-ministru că vor mai exista discuții, însă nu va renunța la adoptarea pachetului de măsuri privind administrația locală. Nu suntem de acord și nu o să acceptăm reduceri de personal.”

Iar premierul Ilie Bolojan a transmis că:

Nu mai putem continua ca până acum. Realitățile bugetare sunt clare. Dacă nu luăm măsurile necesare la timp, mai târziu costurile vor fi mult mai mari. Putem face schimbările din administrație într-un mod planificat, în dialog cu autoritățile, astfel încât cei care rămân să fie plătiți decent, respectați și să își facă treaba.”

Reforma administrației locale, amânată din cauza neînțelegerilor din coaliție, este analizată acum de un grup de lucru format din reprezentanți ai partidelor de la guvernare.

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

ilie bolojan

