Cei trei inculpaţi au fost condamnaţi la câte 47 luni de închisoare.

'Ţinând cont de natura şi de gravitatea faptelor, nu poate fi pronunţată decât o pedeapsă severă cu închisoare', a declarat instanţa olandeză, într-un comunicat de presă.

Potrivit AFP, acest caz a creat tensiuni serioase între Ţările de Jos şi România, care împrumutase Muzeului Drents din Assen aceste comori arheologice ale Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR).

Filmul jafului de la muzeul Drents

În ianuarie 2025, hoţii au provocat o explozie pentru a pătrunde în Muzeul Drents şi au spart vitrinele pentru a sustrage Coiful de la Coţofeneşti, datând din secolul al IV-lea î.Hr., şi trei brăţări dacice de aur, obiecte de o valoare inestimabilă.

Acest jaf a stârnit indignare în România şi a dat naştere unei ample operaţiuni de căutare a poliţiei pentru recuperarea artefactelor.

Deşi cei trei hoţi au fost arestaţi după câteva zile, locul unde se afla prada a rămas mult timp necunoscut. În cele din urmă, la începutul lunii aprilie, autorităţile olandeze au anunţat că au găsit coiful - care a suferit anumite deteriorări - şi două dintre cele trei brăţări, pe care le-au prezentat în cadrul unei conferinţe de presă.

Între timp, artefactele au revenit în patrimoniul MNIR. Locul în care se află a treia brăţară de aur rămâne necunoscut.

Aceste obiecte antice au fost recuperate după ce autorităţile au încheiat un acord cu doi dintre suspecţi. Cel de-al treilea a negat orice implicare în această spargere. Cei trei bărbaţi, identificaţi drept Jan B. (21 de ani), Douglas Chesley W. (37 de ani) şi Bernhard Z. (35 de ani), erau urmăriţi penal pentru furt şi distrugerea bunurilor muzeului.