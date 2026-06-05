„România a informat NATO despre incidentul cu dronă survenit la Constanța și urmărim îndeaproape situația. Continuăm să ne coordonăm strâns cu autoritățile române”, au adăugat aceleași surse.

O dronă maritimă care a fost descoperită, vineri dimineața, în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30, fără a produce victime.

Între timp, Forțele Navale ucrainene au confirmat că a fost vorba despre o dronă ucraineană scăpată de sub control în misiune în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, astfel că drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României.

Nicușor Dan, primele declarații după ce o dronă maritimă a explodat

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut vineri, declaraţii de presă înaintea participării la Summitul UE - Balcanii de Vest. El a explicat că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța.

Președintele a explicat faptul că a primit „toate informațiile” legate de drona maritimă care a explodat în Portul Constanța și că nu vrea să le facă publice. El a explicat faptul că în cursul acestei zile autoritățile ar urma să aibă o imagine completă asupra situației.

„A existat informația că această dronă va exploda și, deci, toate persoanele au fost evacuate”, a declarat președintele.

În ceea ce privește posibilitatea unor alte drone în apropiere, Nicușor Dan a explicat că dacă vor fi identificate altele, acestea nu vor mai putea să se apropie de mal.

„Oamenii vor fi în siguranță”, a explicat Nicușor Dan atunci când a fost întrebat dacă cei care ajung pe litoral odată cu sezonul estival au de ce să se teamă.