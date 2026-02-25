Băluță, care este primar al Sectorului 4, dar și președinte al PSD București, i-a acuzat recent pe angajaţii Primăriei Capitalei că au constituit un „grup infracţional” condus de Ciucu.

Acum, într-un mesaj publicat pe Facebook, Ciucu afirmă că Primăria Municipiului București ”riscă să piardă o sumă uriașă”, respectiv 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, ”refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4”.

”Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru. Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat. Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!”, susține Ciprian Ciucu.

Din cauza primarului Băluță, mai spune Ciucu, banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa, iar bucureștenii din Sectorul 4, ”cel mai afectat sector în acestă iarnă”, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte.

Mesajul integral al primarului general Ciprian Ciucu:

”UN FAPT DE O GRAVITATE MAXIMĂ

Atrag atenția public, după ce toate demersurile legale și admnistrative intreprense de către PMB în ultimii tei ani au eșuat, asupra unui fapt extrem de grav!

Primăria Municipiului București riscă să piardă o sumă uriașă, este vorba despre 220.161.760 de lei (fără TVA), pentru că Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, refuză predarea amplasamentelor pentru efectuarea lucrărilor la rețeaua de termoficare din Sectorul 4.

Este vorba despre amplasamente care se întind pe aproximativ 30 de străzi. Dintr-un total de 12, au fost predate doar patru.

Primă dată i s-a cerut predarea amplasamentelor încă din anul 2023 de către fostul Primar General, domnul Nicușor Dan. De atunci, pe parcursul anilor 2024, 2025 și 2026, PMB s-a adresat Primăriei Sectorului 4, inclusiv prin firme de avocatură și prin executori judecătorești, fără niciun rezultat.

Motivul invocat este că se strică ceva amenajări peisagistice și că sectorul nu mai arată bine și D. Băluță poate suferi electoral. Absurd!

Există două consecințe importante:

1. Banii vor fi pierduți, lucrările nu se vor executa;

2. Bucureștenii din Sectorul 4, cel mai afectat sector în acestă iarnă, vor fi ținuți în frig pentru mult timp de acum înainte;

Dacă vor fi pierduți acesși bani, PMB se va îndrepta împortiva Primăriei Sectoului 4 (PS4) și a primarului Băluță pentru recuperarea prejudiciului. Nu ne încălzește cu nimic că PS4 va fi în litigiu cu PMB și că vom recupera banii din bugetul acestei primării, sunt tot bani publici.

Câteva observații personale:

Ca Primar al Sectorului 6 am predat în 2023 imediat amplasamentul către PMB pentru aceleași lucrări de termoficare iar lucrările sunt finalizate de mult timp;

Este o IPOCRIZIE URIAȘĂ să plângi de grija oamenilor care nu au căldură și apă caldă în timp ce tu blochezi exact lucrările care ar rezolva aceste probleme!

Pe fond, ne aflăm în același registru, cel cu Luptele de la Unirii, în care fostul Primar General, domnul Nicușor Dan a avut un conflict de viziune și de proiecte publice cu același Daniel Băluță. Acest lucru trebuie să înceteze!

Bucureștiul are nevoie de o lege clară, astfel încât proiectele Primăriei Capitalei să nu mai poată fi blocate de către acei primari de sector care pun interesele lor electorale înaintea intereselor publice, pe termen lung, ale oamenilor!

Sper ca bucureștenii din Sectorul 4 să afle și să țină minte peste câțiva ani cine i-a ținut în frig.

Luptele politice și blocajele nu au ce căuta în admnistrația Bucureștiului, oamenii nu trebuie să sufere din cauza orgoliului exacerbat al politicienilor!

P.S. Biroul de Presă al PMB stă la dispoziția ziariștilor cu un tabel care conține toate demersurile și solicitările făcute în ultimii trei ani de către PMB pe lângă PS4 pentru a primi amplasamentele și efectua lucrările. Acestea conțin toate adresele, cu date temporale, pentru că ceea ce am spus în acestă postare poate fi demonstrat factual”.