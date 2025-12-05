CNSAS: Gheorghe Neţoiu, candidat la Primăria Capitalei, a fost cadru al Securităţii comuniste

CNSAS a anunţat vineri că a primit noi informaţii despre Gheorghe Neţoiu, candidat la alegerile pentru funcţia de primar al Capitalei, din care rezultă că acesta a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti, în perioada 1985 - 1989.

„În temeiul prevederilor OUG 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la verificarea candidaţilor pentru alegerile locale din 07.12.2025, Colegiul CNSAS aduce la cunoştinţa opiniei publice următoarele informaţii: (...) Pentru domnul Neţoiu Gheorghe, n. 01.08.1959, candidat la funcţia de primar general al Municipiului Bucureşti, CNSAS a primit la data de 25.11.2025 informaţii noi şi neprocesate, respectiv o fişă de evidenţă cadre, din care rezultă faptul că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989.

Verificările prevăzute de OUG 24/2008 sunt în curs de finalizare, rezultatul acestora urmând să fie comunicat cu celeritate opiniei publice", spune CNSAS într-un comunicat de presă.

Fost acţionar al echipelor de fotbal Rocar Bucureşti, FC Dinamo Bucureşti şi FC Universitatea Craiova, dar şi deputat în legislatura 2012-2016 ales din partea PP-DD, Gheorghe Neţoiu candidează ca independent pentru funcţia de primar general al Capitalei.

El a fost implicat în dosarul transferurilor din fotbal, primind o condamnare de 3 ani şi 4 luni închisoare. A ieşit condiţionat din închisoare, după ce a executat un an şi 9 luni.

Verificările CNSAS pentru alegerile locale parţiale

CNSAS mai spune că a primit şi procesat de la Birourile Electorale de circumscripţie date pentru persoanele care candidează în 6 unităţi administrativ-teritoriale şi un consiliu judeţean, din totalul de 14 unităţi administrativ-teritoriale în care se organizează alegeri locale parţiale.

Au fost procesate informaţii pentru 43 de persoane, dintre care 29 sunt născute după 22.12.1973 şi, conform art. 2, lit. b, teza 3 din OUG 24/2008, nu se încadrează în prevederile legale.

Situaţia verificărilor în cazul candidaţilor analizaţi

Anca-Nicoleta Alexandrescu (Andronic) – 18.10.1972, primar general, mun. Bucureşti – se emite o adeverinţă, cf. OUG 24/2008, art. 9.

Vasile Asoltanei – 20.07.1968, primar, Vânători, jud. Iaşi – adeverinţa nr. 2897/2021 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Marcel Ciolacu – 28.11.1967, preşedinte, Consiliul Judeţean Buzău – adeverinţa nr. 388/2009 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Aurel Dogaru – 12.06.1971, preşedinte, Consiliul Judeţean Buzău – adeverinţa nr. 2584/2024 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Constantin Titian Filip – 20.08.1961, primar general, mun. Bucureşti – adeverinţa nr. 82/2013 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Liviu-Gheorghe Floarea – 04.07.1970, primar general, mun. Bucureşti – decizia nr. 1015/2007 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Dumitru Gheorghică – 22.10.1970, primar, Vânători, jud. Iaşi – se emite o adeverinţă, cf. OUG 24/2008, art. 9.

Alexandru Ionescu – 14.12.1973, primar, Lumina, jud. Constanţa – adeverinţa nr. 1522/2021 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Cristin Magheru – 18.07.1960, primar, Cârţa, jud. Sibiu – adeverinţa nr. 2615/2011 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Maria Neder (Asoltanei) – 07.07.1969, primar, Vânători, jud. Iaşi – se emite o adeverinţă, cf. OUG 24/2008, art. 9.

Vasile Onofrei – 01.12.1970, primar, Mihai Eminescu, jud. Botoşani – adeverinţa nr. 4398/2017 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Eugen-Orlando Teodorovici – 12.08.1971, primar general, mun. Bucureşti – decizia nr. 66/2002 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

Dănuţ Angelo Trifu – 13.10.1959, primar general, mun. Bucureşti – adeverinţa nr. 331/2021 – rămâne valabilă adeverinţa anterioară.

