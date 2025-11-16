Șase candidați validați oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Alți patru s-au înscris într-o singură zi

Alegeri locale 2025
16-11-2025 | 19:30
Penultima zi de înscriere în cursa pentru Primăria Capitalei s-a transformat într-o petrecere în fața Biroului Electoral. Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit cu taraful și a promis parcare gratuită în Capitală.

autor
Teodora Suciu

Iar fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, care și-a depus și el candidatura, spune că va tăia din impozite. Biroul Electoral Municipal a validat până acum dosarele a șase candidați.

Fostul acționar din fotbal, Gigi Nețoiu, a ajuns la Biroul Electoral Municipal cu o oră mai devreme decât era programat. A adus cu el un taraf și i-a dedicat o melodie contracandidatului Eugen Teodorovici. Cei doi au vorbit despre parcarea în Capitală – unul promite că va fi gratuită, altul – un leu pe oră.

Eugen Teodorovici: „Cum facem, că domnul Nețoiu o face gratuită?”

Gigi Nețoiu: „Păi și ce? Dvs. nu faceți?”

Eugen Teodorovici: „Foarte bine. Eu am spus un leu pe oră, da? Și după aceea ca primar general o să vă rog să veniți lângă mine să discutăm și despre gratuitate.”

Gigi Nețoiu: „Sută la sută.”

Gigi Nețoiu: „Niciun șofer din București nu va mai plăti niciun leu pentru parcare. Primăria cred că este în primul rând obligată să creeze condițiile, nu să amendeze oamenii, nu să le ridicăm mașinile.”

Eugen Orlando Teodorovici, fost ministru de finanțe și al fondurilor europene și fost senator PSD, candidează acum independent sub sloganul „Experiența face diferența!”.

Eugen Orlando Teodorovici: „Sub 70 de metri pătrați, în București, prima locuință și singura locuință e propunerea mea să aibă impozit zero.”

Activistul de mediu Dan Trifu, înconjurat de voluntari și donatori, a depus peste 22.000 de semnături. S-a înscris în cursă și fostul deputat AUR, Mihai Lasca, din partea Partidului Patrioții Poporului Român.

Biroul Electoral Municipal a aprobat crearea alianței electorale „Dreptate pentru București”, formată din AUR și PNȚCD, care o susține la alegeri pe Anca Alexandrescu. De asemenea, acesteia i-a fost validat și dosarul de candidatură, alături de alți cinci aspiranți la fotoliul de Primar General: Daniel Băluță, de la PSD, Ciprian Ciucu, propus de PNL, Cătălin Drulă, de la USR, George Burcea, din partea POT și independentul Alexandru Zidaru.

Luni, în ultima zi de depuneri de candidaturi, sunt programați să ajungă la Biroul Electoral Ana Ciceală, din partea SENS-URS, și independentul Vlad Gheorghe.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 16-11-2025 19:09

