Noua listă oficială include nu mai puțin de 251 de plaje aflate sub protecție specială, în creștere semnificativă față de cele 198 înregistrate în urmă cu doar doi ani. Pe aceste sectoare, turiștii nu vor mai putea închiria șezlonguri sau umbrele, iar ocuparea locurilor „din timp” cu prosoape ori echipamente personale este strict interzisă, scrie Heute.

Cei care ignoră regulile riscă sancțiuni severe. Amenzile pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot ajunge până la 60.000 de euro, în funcție de gravitatea abaterii.

Noile reglementări impun și o redistribuire clară a spațiului pe plaje: cel puțin 70% din suprafață trebuie să rămână liberă pentru public. În plus, șezlongurile și umbrelele trebuie amplasate la minimum patru metri de linia apei, iar operatorii din turism – hoteluri, baruri și restaurante – pot ocupa cel mult o treime din plajă. Respectarea acestor reguli este supravegheată inclusiv cu drone.

Măsurile vin pe fondul unui aflux record de turiști. Grecia a atras anul trecut aproape 38 de milioane de vizitatori, punând o presiune uriașă pe infrastructura și ecosistemele de coastă. Multe dintre plajele vizate fac parte din rețeaua europeană NATURA 2000, fiind considerate zone cu o valoare ecologică deosebită.

În paralel, autoritățile intensifică lupta împotriva construcțiilor ilegale de pe litoral. Un exemplu recent vine de pe insula Gavdos, situată la sud de Creta, unde mai multe cabane ridicate ilegal au fost demolate sub supravegherea poliției, din cauza riscului ridicat de incendiu.