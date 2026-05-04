Maşina în care se afla s-a răsturnat pe plafon. Unul dintre vehicule fusese implicat anterior în alt eveniment rutier.

„La data de 04.05.2026, în jurul orei 13.45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe Bd. Geniului, Sector 6. Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba de un accident de circulaţie, în care au fost implicate trei autovehicule, iar din impact un autovehicul s-a răsturnat pe plafon”, anunţă, luni după-amiază, Brigada Rutieră a Capitalei.

În urma accidentului de circulaţie, conducătoarea autovehiculului răsturnat, în vârstă de 29 de ani, a necesitat îngrijiri medicale şi a fost transportată la spital.

Au fost aplicate restricţii pe banda 1 de circulaţie pe Bd. Geniului, dinspre Piaţa Leu către Bd. Timişoara.

„Din verificările efectuate până la acest moment, se pare că unul dintre şoferii implicaţi în accidentul de circulaţie ar fi fost, cu câteva momente înainte, parte într-un alt eveniment rutier produs în zona Piaţa Leu, în urma căruia au fost avariate două autovehicule, eveniment soldat exclusiv cu pagube materiale”, a mai transmis Poliţia.