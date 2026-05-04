El a punctat, la finalul unei şedinţe a parlamentarilor formaţiunii, că UDMR face parte dintr-o coaliţie aflată la guvernare.

"Am avut şedinţa grupurilor reunite ale UDMR din Senat şi Cameră. Am discutat despre ziua de mâine, moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR împotriva Guvernului. Aşa cum bănuiţi că vom proceda, şi de data aceasta vom sta în bancă, vom spune 'prezent, nu votez', fiindcă nu noi trebuie să adunăm 233 de voturi. De fiecare dată când UDMR este într-o coaliţie, nu susţine nicio moţiune de cenzură, nu votează nicio moţiune de cenzură. Nici mâine nu vom vota, deci, moţiunea de cenzură. 'Prezent, nu votez' - asta este decizia grupurilor reunite", a informat liderul UDMR, la Parlament.

Kelemen Hunor şi-a exprimat speranţa că va exista o soluţie pentru un nou Guvern, în cazul în care moţiunea va trece de Parlament.

"Vom vedea ce se va întâmpla mâine după vot. Dacă votul confirmă moţiunea de cenzură, atunci, sigur, începe o procedură constituţională cu discuţiile la Cotroceni cu preşedintele Dan şi, în urma consultărilor, trebuie să existe sau sper că va exista o soluţie pentru a învesti un nou Guvern. Dar, până atunci, sigur, mai este mult. Dacă nu trece moţiunea, atunci acest Guvern rămâne cu puteri depline, dar se scurtează perioada de 45 de zile pentru acei miniştri care ocupă interimar funcţia de ministru la Agricultură, la Muncă, la Sănătate şi aşa mai departe. Dar, nu vreau să merg mai departe până când nu avem rezultatul votului de mâine. Eu totuşi sper că nu vor fi 233 de voturi şi Guvernul condus de Bolojan poate să meargă mai departe", a transmis el.

Potrivit liderului UDMR, nu se ştie care va fi evoluţia până marţi, având în vedere că au mai existat situaţii în care nu toţi cei care au semnat o moţiune de cenzură au şi votat-o. "Eu am mai văzut scene când nu toţi au votat o moţiune semnată, s-ar putea să existe şi această variantă, dar varianta de lucru, fiindcă totuşi au fost 254 de semnături, este să existe şi 233 de voturi", a explicat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR a precizat că nu a discutat cu liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian: "Nu am nicio informaţie, n-am vorbit cu domnul Pambuccian în aceste zile. Eu n-am negociat nimic, am negociat acum un an, când am format Guvernul. Ce să mai negociezi? (...) Eu aştept rezultatul votului. Până când nu am rezultatul votului, n-am cum să vă dau informaţii ce se va întâmpla dacă".

O strategie va putea fi făcută doar după numărarea voturilor, a punctat Kelemen Hunor. "Vom vedea după ce se votează, după ce se numără voturile şi ştim rezultatul votului la moţiunea de cenzură, putem să facem strategia pentru. Aşteptăm votul de mâine, după aceea începem să facem strategie, dacă va fi nevoie, dacă pică Guvernul. Haideţi să aşteptăm, nu vreau să fac niciun pas înainte. Văd doar ziua de mâine până la numărarea voturilor, după aceea, sigur, vedem care sunt perspectivele sau care sunt soluţiile şi în cazul în care cade Guvernul, dar şi în cazul în care, eventual, nu sunt 233 de voturi, trebuie să vedem cum mergem mai departe, fiindcă perioada de 45 de zile se termină foarte repede", a adăugat el.

Conform acestuia, UDMR va susţine un Guvern fără AUR.

"Spaţiul de manevră, indiferent ce se va întâmpla, nu se schimbă pentru România, fiindcă noi reducem deficitul bugetar, am luat câteva măsuri importante, nu vrem să luăm alte măsuri. Noi credem că, dacă respectăm deciziile luate până astăzi, atunci se poate reduce treptat, fără alte şocuri, deficitul bugetar, dar între timp trebuie finanţat deficitul. Finanţarea devine din ce în ce mai scumpă, mai ales dacă există această incertitudine în ceea ce priveşte guvernarea. Deci, indiferent cine vine sau cine rămâne, spaţiul de manevră nu se va schimba. Contextul economic nu se va schimba. Deficitul nostru, relativ mare astăzi, nu se va evapora. Deci, cel care va guverna, în continuare, trebuie să aibă puterea, răbdarea, curajul de a ţine finanţele în mână foarte, foarte puternic. Altă soluţie nu există, fiindcă nu ai de unde să aduci bani. Sigur, se pot inventa anumite măsuri pe moment, dar la sfârşitul zilei tu trebuie să reduci deficitul şi trebuie să finanţezi de undeva deficitul existent", a completat liderul UDMR.