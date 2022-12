Ciucă: Vom continua demersurile pentru aderarea la Schengen. Decuplarea de Bulgaria, o măsură pe care trebuie să o analizăm

"Aşa cum am discutat cu preşedintele României, aşa cum am discutat în această dimineaţă cu preşedintele PSD, vom continua toate demersurile pentru aderarea la spaţiul Schengen pentru a ne îndeplini obiectivul naţional. Avem această decizie politică unitară. Este nevoie să continuăm acest demers din respect pentru români, din respect pentru partenerii noştri europeni", a spus Ciucă, înainte de şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, conform Agerpres.

El a afirmat că în acest moment se discută soluţiile cu privire la aderarea la Schengen.

"În acest moment se discută cu instituţiile europene şi cu preşedinţia cehă pentru a putea să identificăm care sunt soluţiile imediate care pot fi luate şi de asemenea, discutăm cu partea suedeză pentru că urmează să preia preşedinţia de la Cehia şi să analizăm oportunitatea pe agenda Consiliului a deciziei de aderare", a afirmat Ciucă.

Chestionat dacă preşedintele Klaus Iohannis ar putea cere la Consiliul European de săptămâna viitoare rediscutarea acestui subiect şi convocarea unui Consiliul JAI extraordinar, premierul a răspuns că în acest moment se discută la nivelul Ministerului de Externe şi cu instituţiile europene care ar putea fi soluţiile şi demersurile care să ducă la o decizie favorabilă.

"Altfel, să repunem pe agendă subiectul în condiţiile în care Austria îşi menţine decizia politică de a nu fi de acord cu aderarea României nu cred că este oportun să înaintăm un termen faţă de care să ne raportăm faţă de o decizie", a spus Ciucă.

Întrebat despre o decuplare de Bulgaria în acest dosar, premierul a precizat că este o "măsură pe care trebuie să o analizăm".

"Este un demers pe care fiecare ţară trebuie să şi-l asume individual. Discutăm de poziţii diferite, practic în 2012 când s-a realizat acest pachet în care am mers în tandem cu Bulgaria şi am avut şi condiţionalitatea MCV, astăzi când vorbim România nu mai are raport pe MCV, am îndeplint acest obiectiv, şi rezultatele comisiilor tehnice care au fost în România au confirmat clar că România este pregătită din punct de vedere tehnic să îndeplinească cerinţele aquis-ului Schengen şi atunci este un demers pe care îl analizăm să realizăm această decuplare şi să asumăm demersul care nu o ia de la început. Este un demers care asigură continuitatea la măsurile şi la standardele pe care noi deja le-am respectat. Ele nu vor fi reevaluate", a afirmat Nicolae Ciucă.

El a susţinut că în şedinţa Consiliului JAI de joi s-a discutat despre o decuplare de Bulgaria, dar nu a fost aprobată de către această ţară şi Austria.

Premierul a precizat că nu se caută vinovaţi în interior.

"Fac apel în continuare la tot ceea ce înseamnă o abordare decentă şi unitară pentru demersurile pe care urmează să le facem, în momentul în care afirmăm că s-au luat toate măsurile, s-au făcut toate demersurile pentru a putea să îndeplinim acest deziderat, nu căutăm vinovaţi în interior pentru că nu facem altceva decât să dăm satisfacţie celor care s-au opus aderării noastre", a spus premierul

Sursa: Agerpres
Dată publicare: 09-12-2022 16:23