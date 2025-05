Cine este Mirabela Grădinaru, „prima doamnă” a României, după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale

Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale cu 53,6% dintre voturi. Alături de el a stat pe tot parcursul campaniei electorale partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Deși nu sunt căsătoriți oficial, Mirabela și Nicușor formează un cuplu de peste 20 de ani, având împreună doi copii.

Cine este Mirabela Grădinaru, prima doamnă a României

Manager într-o companie auto, Mirabela Grădinaru este o prezență solidă în viața partenerului său. Originară din Vaslui, Mirabela Grădinaru s-a mutat în București pentru a-și continua studiile universitare. Ea a absolvit Facultatea de Geografie din cadrul Universității București, secția Geografie-Franceză.

În București, în 2005, l-a cunoscut pe Nicușor Dan, într-un club frecventat de studenți. Întâlnirea a marcat începutul unei relații care s-a dovedit a fi una stabilă și de durată, consolidată de valori comune și sprijin reciproc.

Pe plan profesional, Mirabela Grădinaru ocupă o poziție de conducere într-o companie auto de renume din România. Dincolo de cariera în mediul corporatist, s-a implicat activ în zona civică și politică, fiind printre susținătorii inițiali ai proiectelor care aveau să devină Asociația Salvați Bucureștiul și ulterior partidul Uniunea Salvați România (USR).

Deși se află de ani buni în centrul vieții publice, cuplul a ales să trăiască modest. Nicușor Dan a declarat că locuiesc într-un apartament închiriat din București, pentru care plătesc o chirie lunară de 580 de euro.

Viața de familie

Deși nu sunt căsătoriți în mod oficial, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au o relație solidă și de lungă durată. Îi desparte o diferență de vârstă de 14 ani, dar spune că asta nu reprezintă un impediment. Cuplul are împreună doi copii: o fiică, Aheea, și un fiu, Antim.

Deși se declară un susținător al valorilor tradiționale, Nicușor Dan a explicat că, în ciuda relației stabile cu partenera sa, nu au ajuns niciodată să acorde timp real deciziei de a se căsători. „Este un pas important, care cere liniște și reflecție", spunea el într-un interviu. La rândul ei, Mirabela afirmă că nu resimte lipsa actului oficial: „Pentru mine, această hârtie nu schimbă nimic esențial.”

Mirabela Grădinaru a devenit mamă în anul 2016, pe când partenerul său, Nicușor Dan, se afla în plină campanie electorală pentru Primăria Capitalei. Nicușor Dan a descris momentul drept cea mai intensă experiență emoțională din viața sa. În 2019, familia s-a completat odată cu nașterea celui de-al doilea copil.

Deși nu sunt căsătoriți, cei doi și-au întemeiat o familie. Nicușor Dan se referă la partenera sa de viață ca fiind „soția sa”, iar la mama Mirabelei ca fiind „mama soacră”.

Mirabela Grădinaru păstrează o legătură strânsă cu familia sa din Vaslui și, alături de Nicușor Dan, vizitează frecvent orașul natal. Potrivit publicației locale vremeanouă.ro, mama Mirabelei – Liliana Grădinaru, învățătoare de profesie – nu ezită să vorbească cu afecțiune despre relația fiicei sale și să-l laude pe Nicușor Dan, pe care îl descrie ca un om discret, dar profund devotat familiei. De altfel, mama Mirabelei a apărut chiar și în videoclipurile de campanie ale lui Nicușor Dan.

Pe perioada campaniei, Mirabela Grădinaru a simțit nevoia să răspundă public unor informații false apărute în mediul online, printre care și speculațiile potrivit cărora cei doi copii ai săi nu ar fi fost botezați. Invitată în emisiunea La Măruță, dar și în alte apariții televizate, partenera noului președinte al României a clarificat ferm situația.

Ea a subliniat că ambii copii sunt botezați în ritul creștin-ortodox, la fel ca și părinții lor.

„Suntem o familie creștin-ortodoxă. Ne-am botezat copiii, suntem botezați și noi. Acesta este adevărul. Restul sunt minciuni”, a declarat Mirabela.

Totodată, a dezvăluit că mezinul familiei poartă un nume cu o profundă semnificație religioasă: Antim, inspirat de Sfântul Antim Ivireanul, o figură marcantă a ortodoxiei românești.

Cum l-a cunoscut Mirabela pe Nicușor Dan

Invitați la emisiunea „La Măruță”, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au vorbit despre începuturile relației lor. Cei doi au povestit că s-au cunoscut într-un club din București, pe vremea când Mirabela era o tânără studentă la Facultatea de Geografie.

„Era sfârșit de sesiune, mi s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, a spus partenera primarului Bucureștiului la acea vreme.

Într-un alt interviu, Nicușor Dan a povestit, din perspectiva lui, cum a arătat prima întâlnire cu mama copiilor săi.

„Ne-am cunoscut în club A, acum aproximativ 19 ani. Eram într-o perioadă în care tocmai ieșisem dintr-un angajament profesional, eram cercetător la institut și, în paralel, m-am ocupat câțiva ani de o școală care să țină studenții în științe buni, olimpici, în România. Eram în perioada în care eram pe cale să mă eliberez de chestiunea aceasta, nu intrasem încă în povestea cu „Salvați Bucureștiul”, eram într-o perioadă în care făceam matematica, iar seara ieșeam în club.

Așa s-a întâmplat. Am ieșit în club, am dansat, am povestit, am schimbat numerele de telefon, am sunat-o și au trecut 19 ani”, a povesit Nicușor Dan în podcastul „La cină”.

Prima Doamnă a României. Ce rol are soția președintelui țării

„Prima Doamnă a României” este o titulatură onorifică, fără caracter oficial sau constituțional, acordată în mod tradițional soției președintelui în exercițiu al României. Deși nu are un statut legal clar definit și nu deține o funcție publică în sens administrativ, Prima Doamnă joacă adesea un rol simbolic important în viața publică și în diplomația informală a țării.

Rolul unei Prime Doamne variază în funcție de personalitatea sa și de dinamica fiecărei administrații prezidențiale. Unele Prime Doamne aleg să se implice activ în cauze sociale, educaționale sau culturale, să participe la acțiuni caritabile sau să susțină inițiative civice. Altele preferă să păstreze o prezență discretă și să se concentreze pe viața privată sau profesională. În orice caz, prezența lor alături de președinte în evenimente oficiale, vizite de stat sau ceremonii are o valoare simbolică și de reprezentare.

De-a lungul timpului, România a avut mai multe Prime Doamne remarcabile. În prezent, trăiesc patru dintre ele:

Carmen Iohannis , soția președintelui Klaus Iohannis

, soția președintelui Klaus Iohannis Maria Băsescu , soția lui Traian Băsescu

, soția lui Traian Băsescu Nina Iliescu , soția lui Ion Iliescu

, soția lui Ion Iliescu Nadia Ileana Bogorin, soția lui Emil Constantinescu

Un caz aparte este cel al Elenei Ceaușescu, soția fostului președinte comunist Nicolae Ceaușescu, care a deținut o influență politică semnificativă în perioada regimului comunist. Ea a murit în 1989, în urma Revoluției Române.

Deși Prima Doamnă a României nu are atribuții oficiale, ea poate deveni o figură publică influentă prin activitatea sa socială, culturală sau umanitară și contribuie, într-un mod propriu, la imaginea instituției prezidențiale și a țării.

