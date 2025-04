Melania Trump împlineşte 55 de ani. De la topmodel sloven la primă doamnă a Statelor Unite ale Americii. GALERIE FOTO

După o carieră în modă, ca topmodel şi creatoare de bijuterii, a ajuns prima doamnă a Statelor Unite ale Americii.

Melania s-a născut într-o familie modestă - tatăl, vânzător de maşini şi membru al Partidului Comunist, iar mama, lucrătoare la o fabrică de textile din Svenica.

În adolescenţă visa să defileze pe principalele podiumuri ale industriei modei şi planurile au devenit, parţial, realitate, după ce a ajuns la New York.

Studia arhitectura şi designul la Universitatea din Ljubljana când, în 1992, revista slovenă Jana a organizat concursul anual Look of The Year. Primele trei clasate au primit contracte la Paris, Milano şi Viena. Melania Knavs a fost una dintre ele.

De la topmodel la Prima Doamnă: Cum a evoluat cariera ei

A renunţat la facultate şi s-a mutat la Milano, unde a lucrat câţiva ani în principal ca model pentru diverse reviste. În 1996, a ajuns la New York.

A apărut într-o reclamă pentru Camel, panou amplasat în Times Square, şi într-un număr special al revistei Sports Illustrated.

Într-o noapte, în clubul Kit Kat din Manhattan, modelul în vârstă de 28 de ani la acel moment l-a cunoscut pe magnatul Donald Trump, în vârstă de 52 de ani.

În 1999, Howard Stern a intervievat-o pentru emisiunea lui radio. A răspuns fără reţinere la întrebări precum cât de des întreţine relaţii sexuale cu Trump şi dacă este dezbrăcată.

O atitudine faţă de presă şi public complet diferită de cea din ultimii ani.

Trump şi Melania au fost despărţiţi o perioadă, dar şi-au reluat relaţia.

În 2001, ea a primit o viză de şedere cunoscută popular ca „Einstein”, acordată personalităţilor străine cu „abilităţi extraordinare”, între care laureaţilor Nobel sau artiştilor cunoscuţi la nivel mondial. În acel an, potrivit The Washington Post, programul a fost atribuit doar pentru 3.000 de persoane, mai puţin de 1% din totalul vizelor acordate.

Avocaţii primei doamne nu au dezvăluit până în prezent documentele depuse pentru solicitarea acesteia.

Cum a fost cerută în căsătorie de Donald Trump

La gala Met din 2004, unul dintre cele mai importante evenimente din lume, Trump a cerut-o pe Melania în căsătorie.

Anul următor, într-o biserică episcopală din Palm Beach, Melania Knavs a devenit a treia soţie a lui Donald Trump.

A devenit astfel cetăţean american şi l-a născut în 2006 pe Barron. „Am doi fii. Copilul meu mic este Barron şi copilul meu mare este Donald”, spunea ea într-un interviu citat de El Pais.

Iniţial, a produs bijuterii, accesorii şi produse cosmetice, ducând o viaţă aparent liniştită în New York. Începând cu 2015, când Trump şi-a lansat campania pentru Casa Albă, a ajuns în atenţia presei.

De atunci, au fost scoase la lumină înregistrări vechi, fotografii compromiţătoare şi au apărut numeroase zvonuri cu privire la mariajul cu Donald Trump, acuzat că a plătit pentru ca o actriţă porno să nu dezvăluie că aveau o relaţie cu trei luni înainte de naşterea lui Barron.

Cât de mult l-a ajutat pe Donald Trump

Ea a ţinut discursul de adio, părăsindu-şi funcţia în ianuarie 2021, la mai puţin de două săptămâni după revoltele de la Capitoliu, în urma cărora mulţimile au luat cu asalt clădirea pentru a bloca certificarea victoriei electorale a lui Joe Biden, după ce soţul ei a susţinut că votul a fost fraudat. „Violenţa nu este niciodată răspunsul”, le-a spus Melania Trump americanilor înainte de învestirea lui Biden.

După ani de zile petrecuţi sub lupă în timpul preşedinţiei lui Trump, ea a ales, în general, să rămână retrasă, în timp ce soţul său îşi făcea campanie pentru a obţine din nou puterea.

A participat la evenimentul de lansare a campaniei sale pentru alegerile din 2024, precum şi la seara de închidere a Convenţiei Naţionale Republicane din vară, dar în rest a stat departe de campanie.

Cu toate acestea, ea a publicat o declaraţie în urma tentativei de asasinat asupra soţului său din iulie, descriindu-l pe atacator drept un „monstru” şi îndemnându-i pe americani să „se ridice deasupra urii, a veninului şi a ideilor simpliste care declanşează violenţa”.

Într-un interviu acordat câteva luni mai târziu, ea a acuzat democraţii şi presa mainstream că „alimentează o atmosferă toxică” şi le dau putere celor care „vor să îi facă rău” soţului ei.

O lună mai târziu, a urmat cartea sa de memorii, iar acum planifică viitorul documentar.

Melania Trump a declarat, de asemenea, că intenţionează să revitalizeze Be Best, în ciuda criticilor pe care le-a primit anterior.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: