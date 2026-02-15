Sorin Costreie a afirmat, duminică, la Digi 24, că lucrurile funcţionează la Educaţie, în prezent, cu premierul care asigură interimatul, însă este nevoie de un ministru cu viziune.

”Când ai un ministru interimar - şi în cazul nostru e chiar domnul prim-ministru - lucrurile funcţionează, adică acte se semnează, avem un secretar de stat delegat, maşina funcţionează. Dar maşina este ţinută la relanti şi nu poate să meargă mai departe. De ce? Pentru că un ministru înseamnă viziune, sau ar trebui să însemne, iar în lipsa unei viziuni nu poţi să ai un buget, pentru că bugetul înseamnă implementarea acelei viziuni. Deci, o primă nevoie mare a unui ministru plin este să vină cineva, mai ales acum, înainte de facerea bugetului, cu viziunea dânsului sau dânsei, care să lupte şi să şi-o implementeze”, a declarat Sorin Costreie.

Pe cine propune consilierul

Consilierul prezidenţial apreciază că este nevoie de un ministru, dar ”şi dacă numeşti repede şi nu numeşti pe cine trebuie, iarăşi nu e bine”.

”Adică, eu înţeleg presiunea socială, nevoia aceasta de a avea un ministru plin, dar trebuie şi să vină cineva care să fie, ca să vă spun pe scurt, un model. (...) Sunt mai mulţi care vor. Deci să nu se înţeleagă că lumea nu se înghesuie. Din partea politică sunt destui care ar vrea, dar nu cred că satisfac criteriile de căutare ale domnului Bolojan”, a mai declarat Costreie.

Sorin Costreie a numit şi două persoane care ar putea ocupa funcţia de ministru al Educaţiei.

”Domnul Mădălin Bunoiu de la Universitatea de Vest, Romiţă Iucu de la Universitatea Bucureşti. Şi sunt mai mulţi. V-am dat din spaţiu universitar. Dar cred că acum poate ar trebui să avem pe cineva din preuniversitar”, a declarat Costreie.

Daniel David a demisionat la finalul anului trecut din funcţia de minsitru al Educaţiei, postul fiinm ocupat interimar de către premieurl Ilie Bolojan.