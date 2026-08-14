Cererea de Plată nr. 5, blocată cu două săptămâni înainte de finalul PNRR. Ministerele cu „restanțe”. DOCUMENT

Stiri Politice
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Guvernul României

România încă nu poate depune Cererea de Plată nr. 5, deoarece mai există mai multe jaloane și ținte pentru care lipsesc acte normative, documente justificative sau clarificări considerate esențiale de Comisia Europeană.

autor
Adrian Popovici

Cu doar două săptămâni înainte de finalul PNRR, Guvernul nu poate depune Cererea de Plată nr. 5. Într-o notă a Ministerului Fondurilor Europene care a  centralizat documentele transmise de coordonatorii de reforme și investiții se arată că 69 de cover note-uri au fost consultate preliminar cu Comisia Europeană. În cazul a 59 dintre acestea, Comisia Europeană a transmis observații și solicitări de completare, care au fost integrate, iar documentele au fost ulterior încărcate în FENIX. Pentru alte 11 cover note-uri sunt încă în curs de integrare observațiile Comisiei Europene și ale ministerului. În plus, pentru două jaloane, cover note-urile finale nu fuseseră încă transmise de coordonatorii de reforme și investiții.

Documentul, întocmit la 13 august 2026, arată că noul profil al Cererii de Plată nr. 5 include 75 de ținte și jaloane.

Una dintre problemele identificate este la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În cazul Jalonului 34, referitor la desemnarea zonelor de protecție strictă, ordinul privind metodologia de identificare a zonelor prioritare pentru biodiversitate a fost publicat în transparență pe site-ul ministerului pe 3 august, iar publicarea în Monitorul Oficial era estimată pentru 20 august. Documentul precizează însă că, dacă există textul final agreat de ministerele implicate, cererea de plată ar putea fi depusă și cu varianta semnată a proiectului de act normativ, fără publicarea în Monitorul Oficial.

Tot de Ministerul Mediului ține și Jalonul 31, care are legătură cu actul normativ aplicabil sectoarelor cu impact asupra biodiversității. Legea a fost contestată la Curtea Constituțională și se afla pe ordinea de zi a ședinței din 12 august. În cazul în care legea a fost aprobată de Parlament, nota arată că cererea de plată ar putea fi depusă pornind de la premisa promulgării ulterioare.

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În ceea ce privește Jalonul 49, referitor la centrele de colectare cu aport voluntar, nu fuseseră transmise toate documentele justificative necesare pentru demonstrarea construirii celor 300 de centre. Ministerul Mediului a transmis 200 de procese-verbale de recepție și s-a angajat să mai trimită cel puțin 85, astfel încât să fie atins pragul minim de 285, permis în urma aplicării abaterii de 5%.

MIPE mai atrage atenția că este necesară adoptarea unui ordin comun al MDLPA și Ministerului Energiei privind evaluarea riscului în procedurile de urbanism și autorizare a construcțiilor pentru infrastructura de hidrogen. Forma ordinului fusese agreată și publicată în transparență decizională, iar finalizarea procedurii era estimată pentru 17 august.

Ministerul Energiei mai trebuie să finalizeze și traducerea în limba română a cinci standarde referitoare la hidrogen, cu finalizarea estimată până la 25 august. Nota precizează explicit că, în lipsa cel puțin a drafturilor documentelor respective, agreate la nivel de ministru sau Guvern, nu poate fi asumată responsabilitatea depunerii Cererii de Plată nr. 5.

„Restanțe” și la Economie și Agricultură

Unele întârzieri sunt și la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, în cazul Țintei 245, privind actele legislative și modificările referitoare la IMM-urile cărora li s-a aplicat testul. Comisia Europeană a solicitat informații suplimentare privind monitorizarea și continuarea activității GEIEAN după luna iunie 2026. Ministerul trebuie să consolideze baza de date a proiectelor de acte normative din perioada 2024-2026 și să întocmească o analiză a întregului portofoliu. Nota precizează că, în urma solicitării exprese a Comisiei Europene, cererea de plată nu poate fi depusă fără transmiterea tabelului centralizator.

Ministerul Agriculturii are de asemenea „restanțe”. În cazul Jalonului 508, Agenția Domeniilor Statului trebuie să recepționeze patru autovehicule cu zero emisii până la 31 august 2026. Intrarea în vigoare a proiectului de Hotărâre de Guvern prin care era modificată legislația relevantă a fost suspendată, iar din această cauză contractul de furnizare nu mai putea fi semnat. Ministerul Agriculturii lua în calcul aprobarea modificării prin lege, într-o sesiunea extraordinară a Parlamentului. Documentul avertizează că recepția trebuie realizată înainte de 31 august și că, fără confirmarea că aceasta poate fi făcută la timp, Cererea de Plată nr. 5 nu poate fi depusă

Notă privind stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul Cererii de Plată nr.5 la data de 13 august 2026
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Sursa: Guvernul României

Etichete: PNRR, MIPE, guvern, Comisia Europeana,

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