Din cele peste 15.000 de proiecte derulate la nivel național, aproximativ 4.500 nu au fost încă recepționate, a explicat premierul interimar într-un mesaj pe Facebook.

„Sunt peste 15.000 de proiecte în toată țara. O bună parte dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației, în vederea dotării școlilor, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin intermediul primăriilor. Sunt investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte investiții locale. Mai sunt încă nerecepționate aproximativ 4.500 de proiecte”, transmis Ilie Bolojan.

Bolojan a avut joi o teleconferință cu miniștrii de resort, prefecții și reprezentanții serviciilor guvernamentale responsabili de recepția investițiilor. Premierul interimar le-a cerut acestora să se mobilizeze pentru ca lucrările finalizate să fie recepționate în termen.

Proiectele finanțate prin PNRR includ investiții în școli, dispensare, anveloparea blocurilor și alte obiective locale. O parte importantă dintre acestea sunt derulate prin Ministerul Educației, pentru dotarea unităților de învățământ, iar celelalte, în principal, prin Ministerul Dezvoltării și prin primării.

Ce înseamnă finalizarea și recepția proiectelor din PNRR

Recepția nu presupune doar finalizarea lucrărilor. Autoritățile trebuie să se asigure și că documentele finale care atestă încheierea finanțării sunt încărcate în platforma electronică pusă la dispoziția autorităților locale.

Potrivit lui Ilie Bolojan, lucrările recepționate până la finalul lunii august vor avea finanțarea asigurată din PNRR. În cazul proiectelor care nu vor fi finalizate la timp, România riscă penalizări, prin diminuarea sumelor pe care ar urma să le primească din fonduri europene.

„Finalizarea și recepția proiectelor finanțate prin PNRR reprezintă o prioritate în următoarele două săptămâni”, a transmis premierul interimar.

În ultimii ani, fondurile europene și cele de la bugetul de stat au finanțat investiții de amploare, de la autostrăzi și electrificarea căilor ferate până la spitale, anveloparea blocurilor, amenajarea de spații verzi și alte proiecte locale.